Badanie techniczne to podstawa utrzymania dowodu

Większość podpunktów dotyczących zabrania dowodu rejestracyjnego, sprowadza się do badania technicznego i ogólnego stanu samochodu. Jeśli samochód przeszedł przegląd, a funkcjonariusz ma realne wątpliwości co do jego poprawności, to może cofnąć dowód i wysłać kierowcę z powrotem na stację diagnostyczną.

Jeśli podejrzenia są szczególnie uzasadnione, to policjant może nawet wsiąść za kierownicę samochodu lub przedstawić listę czynności do wykonania przez kierowcę, by upewnić się, że auto spełnia zasady bezpieczeństwa.

Pęknięta szyba to jeden z powodów

Poza jazdą bez wykonanego okresowego badania technicznego dowód rejestracyjny możecie utracić także w przypadku kilku innych scenariuszy. Jednym z częściej spotykanych powodów jest pęknięta przednia szyba. Tutaj jednak wypada zagłębić temat, bo może być sporo wątpliwości.

Pęknięta szyba może oznaczać nawet nieprzeszkadzający odprysk, ubytek w szkle, czy pajączek w słabo widocznym dla kierowcy miejscu. To jednak dopiero początek przygód, bo w przypadku przedniej szyby policjant może nakazać odholowanie samochodu lawetą. Tak restrykcyjne kary są głównie z powodu ryzyka bardzo szybkiego pogłębienia drobnego pęknięcia, które będzie po prostu niebezpieczne na drodze ze względu na ograniczenie widoczności.

Za co można utracić dowód rejestracyjny? Lista jest długa

Pozostałe powody mogą, ale nie muszą skończyć się lawetą. Funkcjonariusz, jeśli uzna, że samochód nie będzie stanowił większego zagrożenia i bezpiecznie dojedzie do punktu serwisowego, może wystawić specjalne pokwitowanie.

Inne powody niż pęknięta przednia szyba, to między innymi:

Opony starte bardziej, niż 1,6 mm głębokości bieżnika;

Koła wystające poza obrys błotników w samochodzie;

Różne opony na tej samej osi (poza sytuacją z kołem dojazdowym);

Uszkodzony lub po prostu zbyt głośny wydech;

Przekroczenie norm emisji spalin przypisanych do zatrzymanego samochodu;

Jazda z zainstalowanym oświetleniem pod podwoziem samochodu;

Jazda z oświetleniem bez homologacji (lampy, reflektory);

Niehomologowane modyfikacje zainstalowane w samochodzie (np. fotele, pasy).

Do tej listy można dopisać także niepełne informacje o dodatkowym wyposażeniu auta, które powinno zostać sprawdzone przez diagnostę i wpisane do dowodu przez Wydział Komunikacji. Są to na przykład hak, czy instalacja gazowa. Podstawą do utraty dowodu rejestracyjnego jest też przeterminowana butla gazowa, czyli bez przedłużonej homologacji po 10 latach od produkcji.

Jak odzyskać utracony dowód rejestracyjny?

Utracony dowód rejestracyjny odzyskujecie, wykonując przegląd cząstkowy lub pełny swojego samochodu, które zawiera sprawdzenie w głównym stopniu wadliwego elementu. W dużym skrócie utrata dowodu rejestracyjnego grozi wam tylko wtedy, kiedy samochód nie powinien mieć lub nie ma aktualnego badania technicznego. Odzyskanie dokumentu jest więc możliwe po uzyskaniu od diagnosty pieczątki potwierdzającej sprawność pojazdu. Utracony elektronicznie dowód odzyskujecie automatycznie po wpisaniu zaktualizowanej informacji do bazy CEPiK.

Dowód rejestracyjny można wirtualnie odebrać niekoniecznie w miejscu, gdzie był zatrzymany. – Można przedstawić swój pojazd z usuniętymi usterkami w jakiejkolwiek jednostce policji, a funkcjonariusz po zalogowaniu do systemu poprzez wykasowanie informacji o zatrzymaniu wykona zwrot dokumentu. Dzięki takiemu ułatwieniu np. osoba z Krakowa, która straciła dowód rejestracyjny w Warszawie może odzyskać go w miejscu zamieszkania – wyjaśnił nam przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

Jeśli policja zabrała wam dowód fizycznie (co już się raczej nie zdarza), to musicie odebrać dokument osobiście w miejscu zarejestrowania samochodu.

Należy pamiętać, że utrata dowodu wiąże się też często z mandatem i dodatkowymi kosztami. O ile sam zwrot dokumentu nie wymaga żadnych płatności, o tyle badanie techniczne, naprawa samochodu, lawetowanie, czy mandat są dla portfela bardzo uciążliwe. Upewniajcie się więc, że jeździcie bezpiecznym, spełniającym wszystkie normy autem bez żadnych rażących wad.