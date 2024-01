Rejestracja samochodu. Tak wygląda proces

Przerejestrowanie samochodu to proces, dzięki któremu właściciel otrzymuje dowód rejestracyjny na własne nazwisko. Obecnie można przerejestrować wóz na dwa sposoby: zmieniając numery lub zostawiając dotychczasowe. Organ, który realizuje wniosek nowego właściciela, to wydział komunikacji w starostwie powiatowym lub w urzędzie dzielnicy. Obecnie wizyty można umówić internetowo lub spróbować szczęścia w godzinach otwarcia urzędu i przeczekać w kolejce z bilecikiem w ręku.

Podejście do okienka równa się z przygotowaniem wszystkich potrzebnych dokumentów: wniosku o rejestrację pojazdu, dowodu rejestracyjnego z aktualnym przeglądem technicznym oraz blankietu ubezpieczenia OC (tutaj może być także cyfrowo, chociaż zawsze bezpieczniej przynieść druk). Wniosek można wypełnić w urzędzie, przed podejściem do okienka, lub wydrukować i wypełnić go w domu. Nie ma tutaj nic trudnego: chodzi o wpisanie wszystkich najważniejszych informacji dotyczących samochodu i nowego właściciela. We wniosku należy też zaznaczyć chęć do pozostawienia starych tablic rejestracyjnych lub wnioskować o wydanie nowych, osobno należy też odznaczyć chęć wyrobienia tablic indywidualnych i "krótkich" dla aut ze Stanów Zjednoczonych lub Japonii. Tablice "kwadratowe" są bez dopłat.

Nie chcę nowych tablic rejestracyjnych. Co muszę wiedzieć?

Jeśli zdecydujecie się zostawić stare tablice rejestracyjne, to proces rejestracji jest zupełnie niewymagający, ale musicie pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, tablice muszą być w dobrym stanie. Wszelkie niewidoczne napisy, zagięcia, czy inne czynniki wpływające na nieczytelność numerów dyskwalifikują was z pozostawienia rejestracji.

Po drugie, tablice musicie koniecznie przynieść do urzędu. Jest to kluczowe, przede wszystkim, żeby urzędnik mógł sprawdzić stan tablic, ale też, by można było nakleić nową naklejkę legalizacyjną. Sporo kierowców nie wie o tym, ale na środku rejestracji przyklejony jest numer udowadniający, że tablice wydał upoważniony organ. Jest to obowiązkowy dodatek, którego wymienia się przy okazji zmiany dowodu rejestracyjnego.

Ostatnią rzeczą, o której musicie pamiętać, jest "wiek" waszych tablic. Tablice "flagowe" (z flagą Polski zamiast UE) oraz czarne tablice musicie zmienić obowiązkowo.

Warto również podkreślić, że w przypadku pozostawienia starych tablic rejestracyjnych, urząd nie wystawi wam dowodu tymczasowego. Zamiast tego, w starym dowodzie rejestracyjnym zostanie dodana adnotacja o rejestracji i oczekiwaniu na nowy dokument.

Mieszkam w mieście A, ale meldunek mam w mieście B, kilkaset kilometrów dalej. Co teraz?

Rejestracja samochodu nie musi odbywać się w miejscu zameldowania. Bez żadnego problemu możecie pójść do wydziału komunikacji odpowiedzialnego za wasze miejsce zamieszkania bez meldunku i zawnioskować o rejestrację pojazdu. Ponownie: zmiana tablic nie jest obowiązkowa, ale również bez najmniejszego problemu otrzymacie numery miejscowe.

Jedyne, co w tym celu potrzebujecie, to wypełnienie otrzymanego od urzędnika oświadczenia o miejscu zamieszkania. Przepisanie wszystkich potrzebnych informacji zajmie wam kilka chwil. Taka sytuacja ułatwia rejestrację pojazdów każdemu, kto musiałby przejechać kilkaset kilometrów do miejsca zameldowania.

Obowiązek rejestracji od 1 stycznia 2024

Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2024 roku przerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu jest obowiązkowe. Nie ma już możliwości składania zawiadomienia o nabyciu auta: ten przepis i takie narzędzie znika. Brak rejestracji auta w terminie grozi karą pieniężną: 500 złotych za 30 dni zwłoki oraz 1000 złotych za 180 dni zwłoki.

Co ważne, karę zapłacimy także w przypadku niepoinformowania o zbyciu samochodu odpowiedniego wydziału komunikacji. Jeśli informację wyślemy/złożymy później niż po 30 dniach od daty zbycia auta, będzie to 250 złotych.