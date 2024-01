Oślepiające światła to zmora polskich dróg. Druzgocące statystyki nie pozostawiają wątpliwości, że źle ustawione reflektory to powszechny problem. Czasami wystarczy użyć jednej funkcji w samochodzie, by temu zaradzić. To ważne szczególnie dla tych, którzy podróżują z pasażerami lub pełnym bagażnikiem.