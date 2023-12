Jak podaje w swoim raporcie AAA Auto, liczba ofert na rynku wtórym spadła w listopadzie dość znacząco w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Nie zmieniają się natomiast najczęściej ogłaszane modele ani województwa, w których mediana ceny okazuje się najwyższa. Niespecjalnie niska jest też mediana wieku aut oferowanych do sprzedaży – i to duży powód do obaw