Paliwo i jego ceny w Polsce co chwilę rozpalają głowy kierowców i… polityków. Krystyna Skowrońska z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej postanowiła sprawdzić, co dziś kryje się za stawkami widocznymi na dystrybutorach benzyny czy oleju napędowego.

Reklama

– Polacy za litr benzyny płacą już w niektórych miejscowościach nawet 6 zł – zauważyła posłanka i wskazała, że cena baryłki ropy wynosi obecnie około 78 dolarów. A dekadę temu kosztowała 115 dolarów i mimo to cena benzyny w 2011 roku była podobna lub niższa.

– Jarosław Kaczyński, prezes PiS, a obecnie wicepremier, zorganizował wtedy konferencję prasową, na której mówił: Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny, ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności – przypomniała słowa szefa PiS z sierpnia 2011 roku.

Paliwo po 6 zł? "Kaczyński żąda obniżenia akcyzy"

Wówczas pod hasłem "NIE dla benzyny po 6 zł. Jarosław Kaczyński żąda obniżenia akcyzy" i stojąc obok specjalnie przygotowanego kanistra jako lider opozycji wzywał rząd PO-PSL do obniżenia akcyzy paliwowej.

– Zaproponował wtedy, by środki na realizację tej propozycji pochodziły z pieniędzy zaoszczędzonych na likwidacji gabinetów politycznych. Jak ocenił, gabinety polityczne służą bowiem jedynie "zatrudnianiu znajomych i krewnych" – zauważyła Skowrońska. – Dzisiaj głośno o nepotyzmie w partii rządzącej, więc można przekuć w praktykę propozycję wicepremiera Kaczyńskiego – wskazała.

Ceny paliw w Polsce - dlaczego rosną?

O brak reakcji na rosnące ceny paliw i pomysły na ich obniżenie przedstawicielka KO zapytała premiera Mateusza Morawieckiego.

– Czy, jak mówił Jarosław Kaczyński, rządowi brakuje odwagi czy odpowiedzialności, a może jednego i drugiego? – dociekała.

Teraz odpór uderzeniu dał Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Poziom cen paliw na stacjach kształtowany jest przez szereg czynników rynkowych i makroekonomicznych – w dużej mierze niezależnych od spółek, takich jak giełdowe notowania gotowych produktów paliwowych, ceny ropy naftowej oraz relacje kursów walut – stwierdził Sasin. - Tak silna ekspozycja na uwarunkowania zewnętrzne wynika z faktu, że niemal cały popyt na ropę naftową w Polsce zaspokajany jest przez import (jedynie ok. 4 proc. z 27 mln ton rocznego zapotrzebowana pokrywane jest krajowym wydobyciem), a cena tego surowca podlega międzynarodowej wycenie – zauważył.

Minister wskazał również, że transakcje na rynku ropy naftowej rozliczane są w dolarach, stąd też istotnym czynnikiem wpływającym na cenę paliw w kraju jest kurs tej waluty wobec złotego. – Obecnie wzrostowi cen ropy towarzyszy umocnienie się dolara na rynkach międzynarodowych. Dla rafinerii oznacza to wyższy koszt zakupu baryłki ropy i co za tym idzie wzrost kosztów funkcjonowania – ocenił.

Polskie ceny benzyny i oleju napędowego należą do najniższych?

Zdaniem Sasina mimo trudnej sytuacji rynkowej w Polsce ceny paliw na stacjach należą niezmiennie do najniższych w Europie. Wyliczył, że w krajach UE obecnie tańsza benzyna jest jedynie w Bułgarii, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech. Z kolei olej napędowy jest tańszy w Słowenii, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji i Litwie.

Reklama

– Ponadto, spółki produkujące i sprzedające paliwa, kreując własną politykę cenową, muszą uwzględniać obowiązujące przepisy prawa oraz działania podejmowane przez rynkowe otoczenie konkurencyjne – stwierdził.

Jacek Sasin odniósł się też do pytania o pomysły na obniżenie cen tankownia.

– Przykładem działań podejmowanych w celu obniżenia wyjściowych cen paliw mogą być inicjatywy podejmowane przez PKN Orlen, który prowadzi liczne akcje oraz promocje, np. stały rabat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – wskazał wicepremier i wyliczył, że z tej zniżki w 2021 roku skorzystało ponad 400 tys. rodzin.

– Ponadto PKN Orlen podejmuje szereg działań, aby utrzymać stabilność cen i popyt na swoje produkty, takich jak m.in. dywersyfikacja źródeł dostaw, optymalizacja kosztów produkcji i logistyki oraz zwiększenie wolumenów sprzedaży – skwitował Sasin.