Ceny benzyny 95 i LPG w górę. Ile zapłacimy od 20 lutego?

Ostatni tydzień przyniósł wyraźne podwyżki, które najmocniej uderzyły w użytkowników aut benzynowych oraz tych z instalacją gazową. Litr popularnej "95-ki" podrożał średnio o 5 groszy i kosztuje 5,67 zł. O tyle samo podskoczyły ceny LPG, co jest wynikiem problemów z dostępnością gazu w sprzedaży hurtowej. Właściciele diesli zapłacą średnio o 3 grosze więcej niż przed tygodniem.

Aktualne średnie ceny paliw w Polsce:

Benzyna 95: 5,67 zł/l

5,67 zł/l Diesel ON: 5,96 zł/l

5,96 zł/l Autogaz LPG: 2,74 zł/l

Nowe ceny na stacjach paliw. Dlaczego mamy podwyżki?

Podwyżki na polskich stacjach to bezpośredni efekt nerwowej sytuacji na światowych giełdach. Inwestorzy obserwują Bliski Wschód, gdzie napięcie między USA a Iranem sięgnęło zenitu. Rynek obawia się "akcji kinetycznej" – doradcy Donalda Trumpa w rozmowie z portalem Axios sugerują, że prawdopodobieństwo ataku na Iran wynosi aż 90%.

Kluczowa cieśnina pod lupą. To stąd płynie 20% ropy

Największym zagrożeniem dla globalnych cen paliw jest potencjalna blokada Cieśniny Ormuz. To wąskie gardło światowego handlu, przez które przepływa co piąta baryłka ropy sprzedawanej na świecie. Teheran już teraz wysyła sygnały ostrzegawcze – niedawne ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji i czasowe zamknięcie akwenu odebrano jako pokaz siły. Eksperci ostrzegają: jeśli Iran zdecyduje się na utrudnianie żeglugi jednostkom powiązanym z USA, ceny surowca wzrosną drastycznie.

Czy czeka nas paliwowy paraliż?

Choć całkowita blokada cieśniny jest mało realna ze względu na militarną przewagę USA, to działania Iranu mogą skutecznie zdestabilizować rynek na długie tygodnie. Jak zauważa w rozmowie z PAP dr Łukasz Wyszyński z Akademii Marynarki Wojennej, długofalowy konflikt sprawiłby, że utrzymanie bezpieczeństwa dostaw byłoby niezwykle trudne. Dla polskich kierowców oznacza to jedno: obecne podwyżki o kilka groszy mogą być dopiero początkiem znacznie poważniejszych zmian na stacjach paliw.

Mapa cen: Gdzie kierowcy łapią się za portfele?

Gdzie tankować do pełna, a gdzie omijać stacje? Jak zwykle, portfele kierowców nie wszędzie cierpią tak samo:

Regiony z najniższymi cenami:

Śląskie: Tutaj zatankujesz najtańszą benzynę 95 (5,55 zł/l) i LPG (2,69 zł/l).

Tutaj zatankujesz najtańszą benzynę 95 (5,55 zł/l) i LPG (2,69 zł/l). Warmińsko-mazurskie: Raj dla właścicieli diesli – średnia cena ON to 5,81 zł/l.

Regiony z najwyższymi cenami: