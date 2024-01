Jak przekazał PAP dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), warunki na górskim odcinku Zakopianki poprawiły się w poniedziałek wieczorem po przedpołudniowych opadach śniegu – droga na całej długości jest już czarna i mokra. Prognozy na najbliższe godziny nie przewidują już większych opadów śniegu.

Mimo to trasa korkuje się w swojej górskiej części, przede wszystkim na jednojezdniowych fragmentach – wyjeździe z Zakopanego i na podjeździe między Nowym Targiem i Klikuszową. Dzieje się tak – tłumaczy przedstawiciel GDDKiA – z powodu wzmożonego ruchu samochodów jadących z podhalańskich miejscowości. Przejazd z Zakopanego do Krakowa zajmuje obecnie ok. trzech godzin.