Tunel Zakopianki - to już rok od otwarcia

Tunel na S7 w ciągu Zakopianki był jedną z największych drogowych inwestycji ostatnich lat. Wymagająca budowa kosztowała prawie miliard złotych i trwała 6 lat. Czy było warto? Niech liczby mówią same za siebie. Ile pojazdów przejechało już przez odcinek o długości 2058 m? Ile mandatów wystawiono dzięki odcinkowemu pomiarowi prędkości? Kiedy ruch jest największy?

Tunel na Zakopiance w liczbach

7 640 329. Tyle pojazdów przejechało tunelem od 12 listopada ubiegłego roku do 11 listopada 2023 r. - daje to wynik średnio prawie 21 tysięcy pojazdów dziennie. Do limitu przepustowości bardzo daleko - każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny, który w przyszłości może stać się dodatkowym pasem ruchu. Zamontowaliśmy w nim m.in. odcinkowy pomiar prędkości i 170 kamer.

Tunel drogi S7 - rekordy

Natężenie ruchu w tunelu zmienia się w zależności od pory roku, dnia tygodnia, a nawet pogody. Jego charakter jest typowo turystyczny - największy ruch przypada na ferie zimowe, weekendy i wakacje, choć rekord 40 524 pojazdów jednego dnia padł w niedzielę 10. września. Ładna pogoda we wrześniu sprzyjała przedłużeniu wakacji.

Najmniejszy ruch w ciągu dnia (a raczej doby) GDDKiA obserwuje nocą. Między 1 a 4 nad ranem przez tunel przejeżdża zwykle łącznie pół tysiąca aut. Najwięcej samochodów jeździ między 12 a 13 – prawie dwa tysiące. Każdego dnia tunelem przejeżdżało latem ok. 25 tysięcy samochodów, a 2/3 tych podróży przypadało na godziny od 9 do 19.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Zakopianki

Choć OPP zmusza kierowców do przepisowej jazdy i ponad 99 procent kierowców jeździ przepisowo, urządzenia mierzące prędkość, za które odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego nadal przynoszą dochody. Na osiem milionów pojazdów, które przejechały przez tunel, zanotowano nieco ponad 28 tysięcy przekroczeń dozwolonej prędkości - średnio niespełna sto dziennie.

Jak informuje GDDKiA, wśród tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkości, zdecydowana większość jedzie o maksymalnie 20 km/h więcej, niż dopuszczają przepisy. Niestety, zdarzają się znacznie wyższe przekroczenia, o ponad 80 km/h. W takich sytuacjach kierowcy otrzymywali mandaty w wysokości 2,5 tysiąca zł, a na ich konto dopisywano 15 punktów karnych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim - tunel S7

Jak przystało na nowoczesny obiekt tego typu, tunel jest stale nadzorowany przez centrum zarządzania. Całodobowo pracują tam osoby, które monitorują sytuację na jezdni i czuwają nad działaniem wszystkich systemów ostrzegawczych. Jest czego pilnować! Łączność alarmową i system ostrzegania pożarowego zapewnia 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 240 sztuk czujników dymu oraz cztery czujniki liniowe ciepła. Te ostatnie to w praktyce przewody biegnące przez całą długość obydwu naw tunelu. Wyposażenie uzupełnia w sumie 178 głośników przez które podawane są ostrzeżenia i polecenia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych. Zamontowane są wewnątrz tunelu, w przejściach pomiędzy nawami i w budynkach technicznych.