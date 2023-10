Rzecznik komendy powiatowej w Cieszynie podkom. Krzysztof Pawlik podał, że w minioną niedzielę policjanci patrolujący ekspresową 52 z Cieszyna do Bielska-Białej dostrzegli mercedesa, który niebezpiecznie zbliżył się do poprzedzającego go samochodu, jadąc "na zderzaku".

Reklama

Chwilę po jego wyprzedzeniu, rozpoczął gwałtownie przyspieszać. Pierwszy pomiar prędkości wskazał, że jechał 197 km na godzinę. Policjanci grupy speed, wykorzystując sygnały uprzywilejowania, ruszyli za nim. W pewnym momencie kierowca mercedesa osiągnął prędkość przeszło 245 km na godzinę. Ostatecznie policjanci zatrzymali go na "wiślance" w Skoczowie, kiedy 26-latek zatrzymał się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną – zrelacjonował Pawlik.

Policjant poinformował, że 26-latek z Cieszyna odpowie przed sądem. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące.

Autor: Marek Szafrański