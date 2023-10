Policjanci z kieleckiej drogówki patrolujący ulice miasta zwrócili uwagę na Audi jadące ul. Tarnowską. Kierujący sprawiał wrażenie, jakby mu się gdzieś bardzo spieszyło, bona wysokości skrzyżowania z ulicą Prostą wykonał bardzo niebezpieczny manewr. Kierujący zjechał bowiem na skrajny prawy pas i w ten sposób wyprzedził poprzedzający go pojazd. I akurat w tym nie byłoby nic niestosownego (wygląda na to że warunki umożliwiające wyprzedzanie prawą stroną zostały spełnione), gdyby nie pewien detal.

Otóż cały manewr miał miejsce na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych bez ruchu kierowanego. Co z kolei oznacza, że był sprzeczny z przepisami. Drogowe poczynania 68-latka doskonale widzieli jadący za nim bezpośrednio funkcjonariusze z kieleckiej drogówki, a wyczyny kierowcy Audi zostały uwiecznione na wideo.

Wyprzedzał na pasach i na skrzyżowaniu. Słony mandat

Finał policyjnej kontroli był niezwykle bolesny, bo 68–letni mężczyzna otrzymał mandat w kwocie 2500 złotych, a na jego konto trafiły 23 punkty karne. Przypominamy: wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim jest niedozwolone, chyba że mamy do czynienia z miejscem, w którym ruch jest kierowany (sygnalizacja świetlna lub ruchem kieruje policjant bądź inna uprawniona do tego osoba). To samo dotyczy skrzyżowań – wyprzedzać można tylko tam, gdzie ruch jest kierowany. Za złamanie zakazu wyprzedzania na pasach taryfikator przewiduje 1500 zł mandatu, za to samo wykroczenie w przypadku skrzyżowania dostaniemy 1000 zł kary.