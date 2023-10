Volkswagen ID.4 i ID.5 w nowej odsłonie

Reklama

Zacznijmy od bardzo ważnego aspektu. Otóż Volkswagen zmodyfikował kokpit modeli ID.4 i ID.5, co oznacza, że oba auta są teraz wyposażone w nowysystem infotainment z ekranem o przekątnej 12,9 cala. Zmieniono także oprogramowanie, dzięki czemu multimedia działają znacznie szybciej i oferują więcej funkcji, nowa jest także struktura menu. Ulepszono też cyfrowy kokpit (wyświetlacz za kierownicą) i opcjonalny wyświetlacz head-up.

Kolejna sprawa, za którą Volkswagenowi się wcześniej oberwało, też teraz została dopracowana. I tak, dotykowe tzw. slidery klimatyzacji i regulacji głośności są teraz podświetlane, zmieniono także wielofunkcyjną kierownicę. Dźwignia wyboru trybu jazdy została przeniesiona na kolumnę kierownicy. Obsługa w ID.4 i ID.5 jest łatwiejsza także dzięki nowemu systemowi sterowania głosowego IDA, który reaguje bardziej precyzyjnie na polecenia głosowe i oferuje nowe funkcje. Nowością jest także system nagłośnienia firmy Harman Kardon ze wzmacniaczem o mocy 480 W i 10 głośnikami, dostępny w obu modelach jako opcja.

Reklama

Volkswagen ID.4 i ID.5 po liftingu: nowe i mocniejsze silniki

Reklama

Zmiany także pod blachą. I tak, we wszystkich wersjach ID.4 i ID.5 z akumulatorem o pojemności netto 77 kWh zastosowanie znalazł bardziej wydajny napęd. Efekt? Wyższa moc i niższe zużycie energii. Lubimy to! Co mówią liczby? W modelach ID.4 Pro i ID.5 Pro z napędem na tylne koła znalazł się silnik elektryczny o mocy 286 KM – to o 82 KM więcej niż do tej pory. Ale uwaga: moment obrotowy wzrósł o ponad 200 Nm (!) – z 310 do 545 Nm. W przypadku odmiany Pro 4Motion (napęd na obie osie) moc systemowa wzrosła do 286 KM – to dodatkowe 21 KM.

Usportowione i wyposażone w napęd na wszystkie koła flagowe modele ID.4 GTX i ID.5 GTX będą mieć moc systemową 340 KM, co oznacza wzrost o 41 KM. Związana z tym poprawa dynamiki jest wyraźnie zauważalna, np. w przyspieszeniu od 0 do 100 km/h. Zmodyfikowane modele ID.4 i ID.5 GTX potrzebują na to 5,4 s. Tak jak wcześniej, prędkość maksymalną odmian ID.4 GTX i ID.5 GTX ograniczono do 180 km/h. W zmodernizowanej gamie na takim samym poziomie jest prędkość maksymalna odmian Pro (wcześniej 160 km/h).

Volkswageny ID.4 i ID.5 po liftingu: większy zasięg i szybsze ładowanie. Jaka cena?

Wszystkie wersje ID.4 i ID.5 z nowym akumulatorem 77 kWh mają teraz większy zasięg. Nie są to może oszałamiające przyrosty, ale… są. I tak, nowy ID.4 Pro może pokonać dystans 550 kilometrów (w cyklu mieszanym wg WLTP) – to o 17 kilometrów więcej niż poprzednik. Nowy ID.5 Pro ma zasięg do 556 kilometrów – to wzrost o 11 kilometrów. Modele ID.4 i ID.5 z napędem na tylne koła mogą być ładowane z taką samą mocą jak do tej pory – 135 kW. W przypadku modeli z napędem na wszystkie koła moc ładowania zwiększono ze 135 do 170 kW. Przy takiej mocy ładowania można w ciągu ok. 10 minut uzupełnić energię, która wystarczy do pokonania 178 km.

Mimo tych zmian ceny wersji po liftingu mają zostać na tym samym poziomie jak dotychczas. Biorąc pod uwagę zakres kluczowych zmian, jest to ze strony Volkswagena bardzo… uczciwe zagranie.