Odcinkowy pomiar prędkości przed wjazdem do tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy i na wyjeździe już czeka na kierowców. Żółte kamery zamontowane na bramownicach będą kontrolować prędkość w obu nawach o długości 2335 m mieszczących jezdnie z trzema pasami ruchu.

- W tunelu POW, zgodnie z naszymi apelami, będzie funkcjonował odcinkowy pomiar prędkości, za który odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tunel POW pod Ursynowem i odcinkowy pomiar prędkości

GDDKiA zapowiedziała niedawno, że tunel POW może zostać otwarty dla kierowców już w poniedziałek 20 grudnia 2021 roku. Od tego dnia system OPP zainstalowany nad trasą automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW bardziej bezwzględny niż fotoradary

Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

W ocenie GITD kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1, A2 i A4 - 39 nowych miejsc

W systemie fotoradarowym CANARD oprócz urządzeń uruchomionych niedawno na trasie S8 pracuje dziś 30 odcinkowych pomiarów prędkości. Jednak projekt rozbudowy przewiduje objęcie kontrolą z wykorzystaniem OPP kolejnych 39 fragmentów dróg. W tym kamery pojawią się na autostradach A1, A2 i A4. GITD ogłosił przetarg na dostawę i montaż urządzeń w 13 województwach. Na zakupy wyda ponad 13 mln zł.

Południowa Obwodnica Warszawy i tunel S2 naszpikowany systemami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tunel pod Ursynowem naszpikowano nowoczesną technologią. Drogowcy podkreślają, że poza odcinkowym pomiarem prędkości, sytuację na każdym z 2335 m będą monitorować 134 kamery. 22 to kamery szybkoobrotowe zamontowane na wlotach i wylotach z tunelu oraz naprzeciwko przejść awaryjnych. Pozostałe to kamery stałopozycyjne, z czego 104 zamontowano wzdłuż wewnętrznych ścian tunelu, a 8 na wlotach i wylotach. Te ostatnie będą pozyskiwały obraz dla systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, zintegrowanego z pętlami indukcyjnymi wewnątrz tunelu, wykorzystywanego przy określaniu poziomów swobody ruchu czy zbierania danych statystycznych czasów przejazdu.

Dostęp do monitoringu, oprócz naszego Centrum Zarządzania Tunelem, będą miały również Komenda Stołeczna Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. Telewizyjny system dozoru posiada funkcję automatycznego wykrywania określonych zdarzeń, np. pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Algorytmy będą w stanie identyfikować, monitorować i zgłaszać sytuacje oraz obiekty mogące stanowić potencjalne ryzyko wypadku lub pożaru.

W razie stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa, np. spowolnionego lub zatrzymanego ruchu pojazdów, jazdy pod prąd lub utraty ładunku przez któregoś z uczestników ruchu czy wykrycia obecności dymu, w tunelu automatycznie będą generowane alarmy.

– Pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem będą mogli wykorzystać system kamer i wideodetekcji do rozpoznania zagrożenia, na podstawie którego podjęta zostanie decyzja o potwierdzeniu alarmu pożarowego, np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dużą ilością dymu i małą ilością ciepła – wyjaśniła GDDKiA. – Wjeżdżając do tunelu pod Ursynowem, przestrzegajmy ograniczeń prędkości, trzymajmy odpowiedni dystans do poprzedzającego auta, unikajmy zmian pasa ruchu, nie zatrzymujmy się i nie rozpraszajmy uwagi. Brawura za kierownicą może okazać się bardzo tragiczna w skutkach i kosztowana – przestrzegli drogowcy.