- Do inwestora zostało wysłane postanowienie dotyczące braków w dokumentacji. Inwestor nie przedłożył jeszcze dokumentów żądanych tym postanowieniem w związku, z czym trudno mi jest określić kiedy będziemy mogli procedować dalsze postępowanie i dokonać kontroli - powiedziała Marzena Dębowska.

Zapewniła przy tym, że na pewno nie będzie zwłoki po stronie WINB-u. - Jeżeli tylko wpłyną do nas dokumenty, które inwestor powinien przedłożyć przy wniosku to niezwłocznie podejmiemy czynności kontrolne - podkreśliła.

Do sprawy odniosła się także Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który jest inwestorem budowy ursynowskiego odcinka POW. - WINB wezwał nas do uzupełnienia dokumentacji w formie na przykład oświadczeń wykonawcy czy części protokołów - tłumaczyła. - Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację - dodała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Sprawa "traktowana priorytetowo"

Wcześniej rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniła, że otwarcie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy jest sprawą "traktowaną priorytetowo". - W tej chwili obszerną dokumentację bardzo dokładnie analizują pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - przekazała, dodając, że na pewno potrwa to kilka dni. - Potem zostanie wyznaczona data kontroli na miejscu, podczas której tunel będzie sprawdzany "krok po kroku" - zaznaczyła Filipowicz. - Wszystko powinno być wykonane zgodnie z prawem i bezpieczeństwem - dodała.

Kolejnym etapem będzie wydanie przez wojewodę pozwolenia na użytkowanie. - Cała procedura powinna zakończyć się w grudniu i wtedy zostanie wydane pozwolenie - powiedziała rzeczniczka wojewody.

W poniedziałek inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokumenty otrzymane od Państwowej Straży Pożarnej po przeprowadzonej kontroli w tunelu.

"Wydaliśmy pozytywną opinię"

W piątek bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że zakończyły się odbiory systemu wentylacji przeciwpożarowej w tunelu POW. - Wydaliśmy pozytywną opinię bezpieczeństwa przeciwpożarowego - powiedział strażak.

To były drugie odbiory straży pożarnej w tunelu POW. W połowie października pierwsza decyzja strażaków była negatywna, bo wentylacja w tunelu POW podczas testów nie uzyskała wymaganych parametrów końcowych. Usterkę miał jeden z sześciu wentylatorów.

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.