Zakończyły się odbiory systemu wentylacji przeciwpożarowej w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. - Wydaliśmy pozytywną opinię bezpieczeństwa przeciwpożarowego - powiedział Kierzkowski.

- Mamy pozytywne stanowisko PSP. W poniedziałek otrzymane dokumenty złożymy do Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - powiedziała Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ostatnim krokiem będzie uzyskanie zgody Wojewody Mazowieckiego. S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów zostanie oddana do ruchu jesienią tego roku - dodała.

To były drugie odbiory straży pożarnej w tunelu POW. W połowie października pierwsza decyzja strażaków była negatywna, bo wentylacja w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy podczas testów nie uzyskała wymaganych parametrów końcowych. Usterkę miał jeden z sześciu wentylatorów.

Bryg. Karol Kierzkowski wskazywał wtedy, że decyzja strażaków wynikała z tego, że wentylacja, która miałaby wywiewać wszystkie toksyny, spaliny i dym nie trzyma parametrów. - Jest sześć wentylatorów, z czego jeden jest wadliwy - tłumaczył strażak. Wszystkie inne elementy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak detekcja, klaty dymowe, wyłączniki, dojazdy przeciwpożarowe i zaopatrzenie w wodę działały prawidłowo.

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.