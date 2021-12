Odcinkowy pomiar prędkości na S8 pełną parą kontroluje kierowców na dwóch fragmentach trasy w Warszawie. Na obu lokalizacjach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych. Łącznie pomiarem objęto 14 km trasy.

Kierowcy wjeżdżający do Warszawy od strony Białegostoku trafiają pod nadzór żółtych kamer między węzłem Piłsudskiego (ul. Szpitalna w Markach) a węzłem Łabiszyńska w okolicy centrum handlowego Atrium Targówek w Warszawie. To najdłuższy fragment S8 objęty kontrolą. Odcinkowy pomiar prędkości sprawdzi też wyjeżdżających ze stolicy w stronę Podlasia.

W drugiej lokalizacji odcinkowy pomiar prędkości namierza kierowców wyjeżdżających w stronę Poznania - między węzłem Bemowo (ul. Lazurowa; na wysokości miejscowości Blizne Łaszczyńskiego) a węzłem Warszawa Zachód (niedaleko budynku Flyspot). Kamery zawieszono także w odwrotnym kierunku - nad wjazdem do Warszawy.

Łącznie zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie 14 km trasy S8. Na trzech odcinkach po 8 kamer, na jednym - 6.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 – 6000 mandatów w dwa tygodnie

W pierwszej dobie od uruchomienia urządzenia zarejestrowały 898 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Teraz okazuje się, że nowy system kamer po niemal dwóch tygodniach działania (od 24 listopada) ciągle zaskakuje kierowców i to mimo wyraźnego oznakowania. Dane mogą szokować.

– Od momentu uruchomienia, urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na wszystkich kontrolowanych na S8 odcinkach, zarejestrowały 6072 przypadki niestosowania się kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Szybki rachunek i wychodzi, że dziennie w sieci wpada 467 kierowców!

Najwięcej wykroczeń zarejestrowano na odcinku Warszawa Zachodnia – Blizne Łaszczyńskiego 1599 przypadków, w przeciwnym kierunku 1896.

Na odcinku Warszawa – Marki 1085, natomiast w przeciwnym kierunku 1492.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8: Kierowcy pędzą nawet 50 km/h za szybko

– Kierujący najczęściej przekraczają prędkość w najniższym progu, tj. od 11 do 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy – 61 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń – wyjaśniła Niżniak. – Urządzenia zarejestrowały 60 przypadków przekroczenia prędkości o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązując ograniczenia prędkości – dodała.

Na kontrolowanych odcinkach, pojazdy osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, a ciężarowe z prędkością do 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 bardziej bezwzględny niż fotoradary

Koszt montażu wyniósł blisko 4 mln zł. Urządzenia zainstalowane nad trasą S8 to system, który automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył dopuszczalny limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.

– Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD – wyjaśniła Niżniak. – Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu – dodała.

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1, A2 i A4 - 39 nowych miejsc

W systemie fotoradarowym CANARD oprócz urządzeń na S8 pracuje dziś 30 odcinkowych pomiarów prędkości. Jednak projekt rozbudowy przewiduje objęcie kontrolą z wykorzystaniem OPP kolejnych 39 fragmentów dróg. W tym kamery pojawią się na autostradach A1, A2 i A4. GITD ogłosił przetarg na dostawę i montaż urządzeń w 13 województwach. Na zakupy wyda ponad 13 mln zł.