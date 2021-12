Chodzi o 130 metrowy odcinek ulicy Branickiego pomiędzy POW a ul. Ledóchowskiej. To połączenie Wilanowa z Ursynowem.

- Wilanowski odcinek ma już pozwolenie na użytkowanie i mógłby być otwarty już dziś, ale czekamy na tunel bo z niego są zjazdy na Wilanów. Nieoficjalnie mówi się, że tunel może zostać otwarty około 20 grudnia - mówi burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Budowa odcinka ul. Branickiego rozpoczęła się pod koniec czerwca. Poprzedzona była sporem pomiędzy dzielnicą a miastem kto jest odpowiedzialny za budowę. Ostatecznie stanęło na tym, że ma się tym zająć Wilanów.

Konieczne też było uzyskanie specjalnej zgody na odstępstwo od przepisów budowlanych gdyż wydłużenie ulicy Branickiego skomplikowała bliskość łącznicy zjazdowej z Południowej Obwodnicy Warszawy, od skrzyżowania z ulicą Ledóchowskiej. W końcu się udało, prace ruszyły i 130 metrowy odcinek jest już gotowy. Niestety nie może on pełnić swojej funkcji dopóki nie zostanie uruchomiony ursynowski odcinek POW wraz z tunelem.

W tej chwili WINB analizuje uzupełnioną przez GDDKiA dokumentację ursynowskiego odcinka POW. - Pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego analizują dokumentację ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy - przekazała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Nie wiadomo, kiedy zakończy się analiza i w związku z tym, kiedy pracownicy WINB przystąpią do kontroli inwestycji na miejscu.

- To bardzo dużo dokumentów, zajmują kilka pudeł. Ich analiza na pewno zajmie trochę czasu i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie - powiedziała Mirosława Kamińska.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniła, że otwarcie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy jest sprawą "traktowaną priorytetowo".

- W tej chwili obszerną dokumentację bardzo dokładnie analizują pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - przekazała rzeczniczka, dodając, że na pewno potrwa to kilka dni. - Potem zostanie wyznaczona data kontroli na miejscu, podczas której tunel będzie sprawdzany krok po kroku - zaznaczyła Filipowicz.

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.