Jak informuje Urząd Miejski w Białymstoku, 1 listopada zmieni się nie tylko organizacja ruchu wokół cmentarzy, ale też rozkłady jazdy autobusów.

Wokół największego cmentarza katolickiego w mieście przy ul. Raginisa, gdzie w okolicy mieszczą się też cmentarze: prawosławny i miejski, trzeba liczyć się z największymi utrudnieniami. Zostaną wprowadzone znaczne ograniczenia. Niektóre z ulic będą jednokierunkowe tj.: ulica Raginisa, św. Kolbego i Wasilkowska. Na niektórych ulicach będzie obowiązywał zakaz skrętu, przy niektórych zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

Z podobnymi ograniczeniami muszą liczyć się odwiedzający cmentarze w innych częściach miasta. Np. na ul. Boboli będzie obowiązywał zakaz ruchu samochodów. Nie będzie dotyczył on autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów osób niepełnosprawnych i mieszkańców posesji położonych przy tej ulicy.

Miasto wskazuje, aby kierowcy tego dnia zwracali szczególną uwagę na wprowadzone zmiany i oznakowania.

"W związku z wprowadzonymi zakazami zatrzymywania się oraz zakazami skrętu w rejonach cmentarzy, jak też utrudnieniami powodowanymi przez parkujące pojazdy, zaleca się wykorzystywać do przejazdu główne ciągi komunikacyjne" - zaleca Zarząd Dróg Miejskich. Zarząd zaleca też parkować na parkingach oraz wyznaczonych do tego miejscach.

Miasto zachęca do korzystania z miejskiej komunikacji, która w ten dzień będzie bezpłatna. Wszystko po to - jak pisze białostocki magistrat w komunikacie - "aby pomóc w uniknięciu tłoku na drogach dojazdowych do cmentarzy i ułatwić mieszkańcom bezpieczne dotarcie do nekropolii".

Autobusy będą kursowały według rozkładów świątecznych, uruchomiona zostaną linie nocne. 1 listopada w godzinach 9.00-17.00 będzie kursować co kilkanaście minut siedem linii specjalnych dowożących do białostockich cmentarzy. Dwie specjalne linie będą też kursowały 2 listopada.

Policja informuje, że tego dnia w okolicach cmentarzy pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą kierować ruchem i dbać o bezpieczeństwo.