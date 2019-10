Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą przy 11 łódzkich cmentarzach przez cały 1 listopada, ale przy trzech łódzkich nekropoliach Doły, Szczecińska i Zarzew zmiany obowiązywać będą już od 31 października od godz. 14 i mogą potrwać do soboty 2 listopada w zależności od decyzji policji.

Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej - ciąg ulic Srebrzyńska, Ogrodowa i Cmentarna staną się jednokierunkowe od Srebrzyńskiej do Legionów. Zamknięta dla ruchu będzie ul. Ogrodowa od Cmentarnej do Karskiego. W dniach 1-3 listopada otwarta dla ruchu będzie remontowana ul. Ogrodowa od Zachodniej do Gdańskiej.

Cmentarz Doły - zamknięta dla ruchu będzie ul. Smutna od Palki do Doły, oraz Telefoniczna od Palki do Tamka. Jednokierunkowy ruch pojawi się na ulicach Matejki, Druckiego Lubeckiego, oraz Tamka.

Cmentarz Zarzew - zamknięta będzie w tym czasie ul. Lodowa od Andrzejewskiej do Przybyszewskiego. W tym rejonie trwa remont ul. Widzewskiej, która zamknięta jest dla ruchu od Wiejskiej do Milionowej.

Cmentarz Szczecińska - ulica Szczecińska od św. Teresy od dzieciątka Jezus do Sianokosy będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza. Ponadto przy cmentarzu, ulice Hodowlana, Żyzna i Konopna będą jednokierunkowe.

Cmentarz Mania - ulice Borowa, Siewna, Biegunowa i Srebrzyńska będą tworzyć jednokierunkowy układ ulic wokół cmentarza. Od centrum jedzie się Borową i Siewną i wraca przez Biegunową i Srebrzyńską. Również ul. Wieczność będzie jednokierunkowa do Siewnej. Zamknięta dla ruchu natomiast będzie ul. Solec od Wieczność do Mania.

Cmentarz przy ul. Rzgowskiej - nie będzie można skręcić z ul. Rzgowskiej w lewo w Chóralną, która podczas Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa w stronę osiedla, podobnie jak stara ul. Rzgowska, którą pojedzie się tylko w stronę Kurczaków.

Cmentarz Kurczaki - ulica Kurczaki od Rzgowskiej do Ogniskowej zostanie zamknięta dla ruchu. Przejazd ul. Sternfelda będzie możliwy tylko na wprost przez skrzyżowanie z ul. Kurczaki.

Cmentarz Radogoszcz - ulice Sowińskiego od Zgierskiej do Świetlanej, oraz Świetlana od Sowińskiego do Sasanek będą drogami jednokierunkowymi. Pojawią się również nakazy skrętu w prawo dla wyjeżdzających z ul. Kruszynowej, Dereniowej i parkingu u zbiegu Liściastej i Zgierskiej.

Cmentarz przy ul. Sopockiej - zmiany pojawią się na ul. Ewangelickiej i Sopockiej, które będą jednokierunkowe od Pabianickiej do Odrzańskiej.

Cmentarz na Rudzie Pabianickiej - zamknięte zostaną drogi przy cmentarzu, ulica Konna od Farnej do cmentarza, Mierzejewa od cmentarza do Pogorzel i ul. Pogorzel do Tczewskiej.

Cmentarz Łagiewniki - ulica Godlewskiego przy cmentarzu będzie jednokierunkowa w stronę Łodzi.

W związku z wieloma zmianami w organizacji ruchu przy nekropoliach łódzki magistrat zachęca do korzystania z transportu zbiorowego, który "w wielu przypadkach dojedzie bliżej cmentarzy, a autobusy i tramwaje kursować będą również po wyłączonych z ruchu ulicach". Zwiększy się także ich częstotliwość kursowania. W okresie Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie osiem specjalnych linii oznaczonych literą C, które połączą cmentarze i osiedla.

Linie tramwajowe to C1, C2 i C6. Połączą one osiedle Koziny z cmentarzem Zarzew (linia C1); Chojny Kurczaki z Widzewem Stadion (C2) oraz pętlę na Helenówku z pętlą na ul. Wyszyńskiego na osiedlu Retkinia (C6).

Linie autobusowe połączą: cmentarz Stara Gadka ze skrzyżowaniem ul. Broniewskiego i Kilińskiego (linia C3); cmentarz przy ul. Szczecińskiej z osiedlem Sikawa centrum handlowe (C4); cmentarz Kurczaki z osiedlem Retkinia (C5); osiedle Piastów Kurak z ul. Czajkowskiego na Widzewie (C7) oraz Centrum Handlowe M1 (ul. Kerna) z pętlą na Retkini (C8).