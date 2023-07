Reklama

Umowę z firmą Intercor podpisano w maju 2022 r., a jej łączna wartość to niespełna 411 mln zł. Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji i budowa 8,9 km odcinka drogi ekspresowej S10 oraz 5,4 km odcinka DK25. W ramach inwestycji przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego w Emilianowie.

Droga ekspresowa pobiegnie w znacznym stopniu obecnym śladem DK10, a kierowcy będą mieli do dyspozycji parę Miejsc Obsługi Podróżnych w pobliżu węzła Emilianowo. DK25 w okolicy Brzozy poprowadzona zostanie nowym śladem dzięki czemu ruch tranzytowy przeniesie się z obecnie mocno obciążonego odcinka na nową jezdnię z dwoma węzłami - Zielona i Brzoza. W ramach inwestycji powstaną też drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace budowlane mają zakończyć się w 2026 roku.

Droga S10: kiedy budowa?

Trasa S10 połączy w przyszłości Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej i będzie liczyła ok. 430 km długości. W województwie kujawsko-pomorskim będzie miała docelowo ok. 180 km długości, z czego 35 km to odcinek wspólny z autostradą A1, a 7 km - z drogą S5. Kierowcy korzystają obecnie z dwóch odcinków S10: Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Południe oraz Toruń Zachód - Toruń Południe. W realizacji są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Dla trzech w dalszym ciągu opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.

W przygotowaniu znajdują się odcinki Wyrzysk - Bydgoszcz (40 km) oraz A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (40 km w gr. woj. kujawsko-pomorskiego). Pierwszy z nich uzyskał w listopadzie ub.r. decyzję środowiskową (DŚU). W przypadku drugiego projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ).

W tym roku zostaną ogłoszone przetargi na realizację ośmiu nowych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą o łącznej długości 114 km. Drogowcy przypominają, że obecnie gotowe są 42 km trasy (Zdunowo-Stargard i obwodnica Wałcza). GDDKiA jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla ok. 35 km trasy pomiędzy Piłą i granicą woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (w tym dobudowa drugiej jezdni dla obwodnicy Wyrzyska).