Używane Audi A4 zawsze było jednym z ważniejszych graczy na naszym rynku wtórnym, nie inaczej jest w przypadku generacji B8 z lat 2007-15. I choć ciężko w to uwierzyć, to od debiutu tego auta minie w tym roku już 16 lat (!). Niemało. A wspominam o tym dlatego, że mimo wieku nadal mamy do czynienia z modelem, który wygląda dość nowocześnie (także w środku) i wciąż potrafi wzbudzić zachwyt u co poniektórych sąsiadów – dla części kupujących to też dość ważne, bo prestiż musi być.

Wnętrze? W A4 nigdy nie było przepastnie dużo miejsca, choć B8 i tak wypada w tym względzie lepiej niż poprzednicy. Podkreślmy to jednak wyraźnie:przeważnie kabina starzeje się na tyle dobrze, że szacowanie wieku i przebiegu po wyglądzie wnętrza można sobie w A4 B8 odpuścić. Czasem trafiają siębrzydko poniszczone plastiki, ale bywa i tak, że dany egzemplarz wygląda jak niemal jak nówka z salonu, a realnie ma na karku setki tysięcy kilometrów. Ciekawostka: początkowe przyjęcie nie zawsze było entuzjastyczne (niektórzy zarzucali Audi, że w B8 zjechano z jakością…), to jednak czas pokazał, że to producent miał rację.

Używane Audi A4 B8: jaki bagażnik?

Pochwały też za wyciszenie kabiny – lepsze niż w niejednym współczesnym samochodzie z tego segmentu. Bez dwóch zdań: to były świetne czasy dla Audi jeśli chodzi o jakość, bo np. po wybuchu afery dieslowskiej bazowe modele (np. A1 i A3) już odczuwalnie z tonu znacznie spuściły. A i kolejne A4 (B9) też miało swoich krytyków.

Jasne, nie brak też i egzemplarzy zmęczonych/zajechanych, ale jeśli ktoś wykazywał się elementarną dbałością, to wnętrze A4 B8 nawet po większym przebiegu powinno wyglądać dobrze. Wiele aut ma też solidne wyposażenie, trafiają się też "golasy" i egzemplarze na pozór dobrze wyposażone, ale w których brakuje jakiegoś ważnego elementu (np. MMI). Bagażniki? Przeciętne, ale typowe jak na segment premium. Sedan zabierze na pokład 480 l, kombi (Avant): od 490 do 1430 l bagażu. Coupe i kabriolet awansowały wyżej i od tej pory należą od gamy modeli A5 – nie będziemy się nimi zajmować oddzielnie, ale jeśli chodzi o problemy związane z napędem, to są one takie same jak w A4.

Używane Audi A4 B8: jaki napęd quattro? Sytuacja rynkowa

Silnik w A4 B8 został zabudowany wzdłużnie, co z kolei oznacza, że mamy tu układ 4x4 oparty nie na sprzęgle Haldex, lecz na centralnym mechanizmie Torsen (uwaga: np. w RS 4 pojawia się też samoblokujący dyfer z kołami koronowymi). To dobra wiadomość, bo o ile Haldex ma swoich zwolenników, o tyle układ oparty na Torsenie jest wydajniejszy, może być uzupełniony m.in. o aktywny dyfer/szperę tylnej osi i potrafi przekazać większą część momentu na tył.

Ważne: w B8 dostajemy też różne typy skrzyń automatycznych: Multitronic (bezstopniowa i występuje tylko z napędem na przód; lepsza niż wcześniej, ale nadal lepiej uważać), S Tronic (dwusprzęgłowa) i Tiptronic (konwerter momentu; wersja 6- lub 8-biegowa).

Ceny? Najtańsze – choć nie zawsze warte uwagi – benzynowe egzemplarze sprzed liftingu (2007-11) są wyceniane zaledwie na nieco ponad na 20 tys. zł (1.8 TFSI), jednak względną swobodę poszukiwań daje dopiero kwota 30-40 tys. zł. Najtańsze "A4-ki" B8 w wersji po lifcie można kupić za niecałe 35 tys. zł, ale do ładnych egzemplarzy trzeba zazwyczaj minimum te 10-15 tys. zł dołożyć. RS 4 to osobna bajka i nim się tu zajmować nie będziemy.

W ogłoszeniach przeważają diesle, jednak tym razem skupimy się na wersjach benzynowych. Po pierwsze, silniki z rodziny TFSI potrafią łączyć niezłe spalanie z dobrymi osiągami (1.8/2.0 TFSI), po drugie – w czasach odwrotu od diesli to właśnie na nie przychylnym okiem spogląda dziś wielu kupujących. No a poza tym diesle montowane w tej generacji A4 mają na tyle dużo za uszami (np. afera spalinowa, rozrząd w V6 TDI), że również należy im się osobny materiał.

Używane Audi A4 B8: dużo egzemplarzy z USA

Zanim przejdziemy do silników, to jeszcze jedna ważna sprawa: otóż wiele egzemplarzy z mocnymi jednostkami benzynowymi pochodzi z USA/Kanady. Czy to źle? Dla jednych tak, są i tacy, którzy poczytują to za zaletę. Takie pochodzenie bowiem oznacza stosunkowo duże ryzyko kupienia egzemplarza po solidnym dzwonie/podtopieniu/próbie kradzieży. Każdy kij ma jednak dwa końce: historię aut z USA/Kanady przeważnie da się dość łatwo sprawdzić, poza tym pojazdy po względnie niegroźnych stłuczkach, jeśli tylko były naprawiane z głową i bez nadmiernego oszczędzania (tzw. druciarstwo), wcale nie muszą być złe.

Używane Audi A4 B8 – jaki silnik benzynowy wybrać? 1.8 i 2.0 TFSI

W przypadku jednostek benzynowych 1.8/2.0 TFSI z rodziny EA888 Gen.2 (motory Gen.1 spełniają normę Euro 4, nie trafiły do A4 B8 i w znacznie mniejszym stopniu borykały się z dalej opisanym problemem) złośliwi zwykli byli mawiać, że są to odmiany dwupaliwowe. Bo biorą tyle oleju, ile spalają benzyny. I faktycznie, podczas prac projektowych nad wersjami Euro 5 popełniono błąd – m.in. wadliwe pierścienie olejowe. Efekt jest taki, że w skrajnym wypadku dolewać trzeba ponad litr oleju silnikowego na 1000 km. Mało przyjemne.

A co na to Audi? Producent rozpoznał problem i "już" od 2011 r. na rynek zaczęły stopniowo trafiać poprawione odmiany 1.8 TFSI EA888 – to wersja oznaczona jako Gen.3. Mamy tu m.in. układ zmiennych faz na obu wałkach rozrządu i po tym dość łatwo można będzie odróżnić obie generacje. Potem pojawiły się też poprawione wersje 2.0 TFSI (np. 2.0/225 KM; CNCD). Zła wiadomość: niezależnie od rocznika musicie mieć na uwadze, że silniki EA888 mają inny słaby punkt – łańcuchowy napęd rozrządu, a spalanie oleju… nie zawsze znika zupełnie. Choć jest przeważnie o wiele mniejsze.

Pamiętaj: w A4 B8 najbardziej narażone na występowanie usterki związanej z poborem oleju są te o oznaczeniachzaczynających się od liter: "CD" (np. CDNC - 2.0/211 KM, CDHB – 1.8/160 KM). Niektóre z nich były produkowane też i przez jakiś czas po 2011 r., trzeba się więc mieć na baczności. Reasumując: silnik 1.8/2.0 TFSI EA888 Gen.2 może być dobrym pomysłem, o ile jest po zmianach fabrycznych, po remoncie lub sprzedający opuści odpowiednio cenę. Koszt kompleksowej naprawy: zazwyczaj 7-10 tys. zł.

Używane Audi A4 B8 – jaki silnik benzynowy wybrać? 3.0 V6 TFSI

Silnik 3.0 TFSI z rodziny EA837 otrzymał doładowanie kompresorem i był dostępny w dwóch wariantach: 272 i 333 KM (S4). Znane są przypadki przegrzania (termostaty, pompy wody), czasem pojawia się nieco podwyższone spalanie oleju, nie zawsze długowieczne okazują się cewki, znane są wycieki spod pokrywy rozrządu (z tyłu silnika). Ogólnie jednak to polecane jednostki z dużym potencjałem tuningowym, choć nieprzesadnie oszczędne i dość drogie w serwisie. Warto mieć na uwadze, że w silniku mogą odkładać się nagary.

Używane Audi A4 B8 – jaki silnik benzynowy wybrać? 3.2 FSI

Obok silnika V8 z RS 4 to ostatni wolnossący silnik w A4 B8: sześciocylindrowe 3.2 FSI o mocy 265 KM (CALA). Tak jak i wersja 3.0, również i 3.2 zmaga się z nagarami w silniku/dolocie, nie zawsze idealnie sprawuje się skomplikowany łańcuchowy napęd rozrządu, nagminne są problemy z klapami w dolocie (po ich usunięciu zaleca się też modyfikację oprogramowania sterującego). Czasem pojawia się szarpanie, szwankują cewki i czujniki, warto pilnować kondycji układu chłodzenia.