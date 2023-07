Reklama

Nie da się ukryć, że styliści stanęli w tym wypadku na wysokości zadania. Koncepcyjny samochód dostał więc - typowo dla speedsterów - spłaszczoną przednią szybę. Po prawej stronie znajduje się osłona wnętrza: klasyczna w kształcie i niegdyś powszechna w autach sportowych z otwartym nadwoziem. Specjalny karbonowy element zapewnia ochronę w razie dachowania i sprawia, że zagłówek kierowcy wydaje się lewitować powietrzu. Z tyłu znajdują się pokrywa gniazda ładowania i mocowanie klasycznego miękkiego dachu.

Porsche podkreśla też, że dwukolorowa koncepcja z odcieniami szarości Marble Grey i Grivelo Grey Metallic to inspiracja designem historycznych aut wyścigowych. Przednie błotniki wykorzystywane do ochrony przed odpryskującymi kamieniami tutaj zostały utrzymane w ciemniejszym metalizowanym kolorze, również przednie obręcze są polakierowane na kolor Grivelo Grey Metallic. Koncepcję uzupełniają kontrastowe akcenty (np. uchwyty do zwalniania przedniej pokrywy) kolorze Miami Blue.

Reklama

Porsche Vision 357 Speedster: Debiut na festiwalu w Goodwood

- Porsche Vision 357 to ukłon w stronę pierwszej linii modelowej Porsche, wymarzonego samochodu sportowego Ferry’ego Porsche. A ponieważ model 356 zapisał się w zbiorowej pamięci zarówno jako kabriolet, jak i coupé, ta sama logika dotyczy samochodu koncepcyjnego – muszą być dwie wersje – powiedział Michael Mauer, wiceprezes ds. Style Porsche. - Porsche Vision 357 Speedster ucieleśnia esencję naszej marki. Radość z jazdy i dynamika jazdy łączą się tu z niezwykle purystyczną formą. Podobnie jak Mission X, które zaprezentowaliśmy zaledwie kilka tygodni temu, model ten pokazuje, że DNA Porsche błyszczy nawet ze świeżymi genami designu.

Ale to nie koniec ciekawostek. I tak np. lusterka zewnętrzne zastąpiono kamerami; podobnie jak w klasycznych poprzednikach, nie są one umieszczone na drzwiach, lecz na przednich błotnikach. Inne detale wyglądu zewnętrznego znamy już z siostrzanego samochodu koncepcyjnego z zamkniętym dachem: to np. tylne lampy umieszczone za wzorzystym układem punktów wyfrezowanych w samym nadwoziu i tylna pokrywa z pionowym żebrowaniem.

20-calowe felgi: mocowane centralną śrubą, wykonane z magnezu i zaopatrzone w osłony z włókna węglowego. Z wyglądu przypominają legendarne obręcze Porsche: 356 A oraz 356 B z hamulcami bębnowymi miały felgi o wyjątkowo dużym rozstawie śrub, wynoszącym 205 mm.

Porsche Vision 357 Speedster: minimalistyczny kokpit

Wnętrze zostało zredukowane do niezbędnego minimum. Fotel kierowcy wykonano z CFRP, a skorupę zintegrowano z monokokiem. Kierowca siedzi na poduszkach pokrytych materiałem Race-Tex i jest przytrzymywany przez sześciopunktowy pas bezpieczeństwa. Zestaw wskaźników na szczycie kolumny kierownicy ma formę… przezroczystej płytki.

Cała deska rozdzielcza została wykończona prawdziwym karbonem z widocznym splotem włókien węglowych. Zamiast konwencjonalnego schowka na rękawiczki do dyspozycji są paski – można je wykorzystać do mocowania akcesoriów. Paski z tkaniny zastępują również konwencjonalne klamki. Wiadomo, ma być lekko. I przyjemnie.

Porsche: pozostałe atrakcje w Goodwood. Także… traktor

Porsche przywiezie do West Sussex w sumie ponad 15 swoich nowych i klasycznych modeli. Podczas Festiwalu Prędkości dwa razy dziennie na słynne wzgórze będzie wjeżdżać specjalna parada Porsche. Stawkę znakomitości poprowadzi 356 No. 1 Roadster. Za nim podążą między innymi wyścigowa wersja 928 "Trigema" z 1983 roku, Cayenne Transsyberia, 959, 911 Turbo S (typ 993) i bardzo wyjątkowe 911 Carrera S (991). Ten jedyny w swoim rodzaju egzemplarz był milionowym 911 wyprodukowanym od czasu debiutu kultowego samochodu sportowego w 1963 roku. Poza tym Niemcy wezmą ze sobą trzy auta, które swego czasu zwyciężały w Le Mans (np. 935 Martini - klasowy triumfator z 1976 roku).

Reklama

W Goodwood po raz pierwszy zostaną pokazane szerszej publiczności modele 718 Spyder RS i Mission X, które debiutowały podczas uroczystości na cześć 75-lecia samochodów sportowych Porsche. Oprócz tego odwiedzający Goodwood będą mieli okazję zobaczyć ciągnik Porsche "Junior 108" z silnikiem Diesla. Między 1949 a lipcem 1963 r. wyprodukowano około 120 000 licencyjnych traktorów pod nazwą Porsche.