Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w nocy na rondzie w Wyszkowie. Kamery zarejestrowały moment, gdy 43-letni kierowca ciężarówki - jadąc drogą krajową nr 62 od strony Serocka - z dużą szybkością przejechał przez środek ronda, uszkodził znaki drogowe, uderzył w bariery energochłonne i wywrócił pojazd. Mężczyzna był trzeźwy i, jak tłumaczył mundurowym, zasnął za kierownicą. Może cię cieszyć, że jego samochód nie wzbił się w przestworza tak chętnie, jak słynne już na całą Polskę Suzuki Swift spod Łodzi.

Reklama

Mieszkaniec powiatu legionowskiego został przewieziony do szpitala. 43-latek może mówić o dużym szczęściu, ponieważ nie został poważnie ranny i po badaniach został wypisany do domu. Dobrze, że również z naprzeciwka nie jechał akurat żaden pojazd, bo to zdarzenie mogłoby mieć bardzo tragiczne skutki. Policjanci wyszkowskiej drogówki na 43-letniego kierowcę nałożyli mandat karny.

Policja przypomina: za kierownicę siadamy wypoczęci

Reklama

Policja przypomina o tym, że za kierownicę siadamy wypoczęci i w odpowiedniej kondycji psychofizycznej. Jeśli poczujemy pierwsze oznaki zmęczenia, zróbmy sobie przerwę. Warto się przewietrzyć, wykonać nawet najdrobniejsze ćwiczenia fizyczne, które z pewnością rozbudza nasz organizm. Nie bagatelizujmy uczucia senności za kierownicą, gdyż może się to skończyć naprawdę tragicznie.