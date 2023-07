Policjanci z KWP w Poznaniu przy współpracy z prokuraturą rejonową Poznań Grunwald zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie imprezy masowej bez zezwolenia. Wzlocie brało udział ponad 1000 aut oraz kilka tysięcy osób, w tym nieletnich. Jak argumentuje policja, podczas imprezy organizatorzy dopuścili do wykonywania tzw. rażących manewrów przez kierowców niektórych samochodów, co z kolei mogło stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób zgromadzonych na zlocie.

Zebrane przez policjantów materiały dowodowe jednoznacznie wskazują na to, że grupa dziewięciu osób działała w sposób zaplanowany, świadomy, nakierowany na złamanie przepisów prawa. Wszystkie te materiały zostały przedłożone prokuratorom z prokuratury rejonowej Poznań Grunwald. Dały one podstawę do wszczęcia postępowania karnego, zatrzymania podejrzanych, a także postawienia im zarzutów.