Pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych marek w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. utrzymało Audi. Wynik producenta z Ingolstadt na polskim rynku to 12 778 zarejestrowanych aut, czyli aż o 36,34 proc. więcej (!) niż w I półroczu 2022 r. Spośród modeli z czterema pierścieniami na grillu w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. najlepiej sprzedawał się model A3(1869 szt.). Na drugiej pozycji znalazło się Q3 (1864 szt.), a trzecie miejsce przypadło w udziale modelowi Q5 (1832 szt.). Wynik Audi jest o tyle godny uwagi, że ta marka w ostatnich latach częściej osiągała wyniki gorsze niż dwaj główni konkurenci. Czyli BMW i Mercedes.

Na drugiej pozycji na koniec czerwca br. uplasowało się właśnie BMW. W ciągu sześciu miesięcy 2023 roku klienci w Polsce kupili i zarejestrowali 11 661 nowych samochodów tej marki, co stanowi jednak spadek o 5,69 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Najczęściej rejestrowane modele w gamie BMW w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. to: X3 (1821 szt.), seria 3 (1701 szt.) oraz X5 (1662 szt.).

Wyniki sprzedaży segmentu premium: liczą się Niemcy, Volvo i Lexus

Tymczasem jeszcze w 2022 r. BMW rozwijało się zdecydowanie lepiej niż Audi, a liczba rejestracji aut rosła. W tym roku sytuacja się odwróciła, a wyniki BMW zarówno w trendzie krótko-, średnio- jak i długoterminowym są gorsze niż rok wcześniej. Analitycy Samaru podkreślają, że różnice nie są duże, ale na razie spodziewać można się raczej pogłębienia problemów BMW, a nie ich poprawy. Jako jeden z czynników mających wpływ na gorsze wyniki producenta z Monachium Samarwskazuje na wymianę gamy modelowej.

Na trzecim miejscu na koniec czerwca uplasował się Mercedes. W I półroczu 2023 r. klienci kupili i zarejestrowali 8970 samochodów tej marki, a to aż o 19,54 proc. mniej w skali rok do roku. Warto przypomnieć, że rezultaty Mercedesa nie obejmują osobowych wersji vanów (Citan, Vito, Marco Polo, Sprinter), uwzględniają natomiast klasę V. W gamie marki w czerwcu najlepiej poradził sobie model GLC (Samar podaje 1297 lub 1320 szt.), kolejne miejsca zajęły CLA (921 egz.) i klasa A (821 szt.).

Wyniki sprzedaży segmentu premium: XC60 deklasuje rywali

Tuż za podium, tradycyjnie już, uplasowało się Volvo. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. klienci kupili i zarejestrowali 6683 samochody tej marki, czyli o 13,06 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liderem rynku i w gamie szwedzkiego producenta w okresie od stycznia do czerwca był model XC60 (3179 szt.), wiceliderem – XC40 (1315 szt.), a podium zamknęło XC90 (804 szt.).

Nadal bardzo dużą dynamiką wzrostu sprzedaży może pochwalić się Lexus. I tak, w I półroczu 2023 r. w naszym kraju zarejestrowanych zostało 5615 samochodów tej marki, a to aż o 161,77 proc. więcej w skali rok do roku. W ciągu sześciu miesięcy tego roku w gamie japońskiego producenta najlepiej sprzedawał się model NX (2 379 zarejestrowanych aut), przed RX (1361 szt.) oraz UX (1111 egz.).

Wyniki sprzedaży segmentu premium: duży spadek Alfy Romeo, wielki skok Tesli

W pierwszej dziesiątce największą stratę na koniec czerwca 2023 roku zanotowała Alfa Romeo (646 szt., spadek o 28,62 proc.). Z kolei największym wzrostem procentowym w tym gronie może pochwalić się – pozycjonowana na szóstym miejscu – Tesla (2317 szt., plus 365,26 proc.).

Na koniec czerwca bieżącego roku na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych modeli segmentu premium znalazło się Volvo XC60 (3179 szt.). Na drugiej pozycji zestawienia znalazł się Lexus NX z 2379 zarejestrowanymi egzemplarzami, trzecie miejsce przypadło Audi A3 (1869 szt.).