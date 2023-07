Wybór lokalizacji nowego odcinka objętego nadzorem poprzedziła analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonana wspólnie przez GDDKiA i GITD. Należy pamiętać, iż autostrada A4 na tym odcinku nie posiada pasa awaryjnego i obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 110 km/h.

Tymczasem wlatach 2018-22 doszło tu do prawie trzydziestu wypadków, w których zostało poszkodowanych ok. 50 osób. Wniosek mógłbyć tylko jeden: ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych do których dochodzi na tym odcinku, konieczne jest objęcie go stałą kontrolą prędkości. Uwaga: wszystko wskazuje na to, że na odcinku A4 system zostanie włączony jeszcze tego lata, być może nawet w lipcu.

Nowy odcinkowy pomiar na A4: kiedy rusza?

Za odcinkowe pomiary prędkości (OPP) odpowiada CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, komórka organizacyjna GITD) – wdrożenie pomiarów, według służb, przełożyło się na zmniejszenie ilości incydentów związanych z przekraczaniem obowiązujących ograniczeń prędkości. Tym samym OPP mają istotnie wpływać na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.