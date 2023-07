Reklama

Złośliwi twierdzą, że taka promocja, to żadna promocja, bo nie dość, że obniżki małe, to na dodatek to wszystko to ogólnie pic na wodę, fotomontaż, bo skoro ceny paliw i tak rosną, to takie rabaty to jedynie mydlenie klientom oczu. No to sprawdźmy: jak wynika z analiz portalu e-petrol.pl, średnia cena benzyny 95-oktanowej w połowie kwietnia wynosiła w Polsce ok. 6,80 zł, zaś olej napędowy średnio kosztował ok. 6,75 zł.

Za to jw drugiej połowie czerwca, czyli jeszcze przed wprowadzeniem wakacyjnych obniżek, ceny kształtowały się – odpowiednio – na poziomie 6,49 i 6,24 zł za litr. Jeśli więc teraz jakaś sieć stacji paliw daje np. 30 groszy upustu na litrze, to w stosunku do połowy kwietnia mamy różnicę rzędu 60 groszy na litrze benzyny 95-oktanowej. Nie ma więc chyba co narzekać, prawda?

Wakacyjne promocje na paliwo: jakie rabaty? Jak skorzystać?

Oto więc krótki przegląd promocji na największych sieciach stacji w naszym kraju. W zestawieniu prezentujemy oferty BP, Circle K, MOL, sieci Moya, Orlenu i Shella. Cecha wspólna: w każdym wypadku, aby skorzystać z promocji, należy być członkiem danego programu lojalnościowego lub posiadać aplikację, do tego często (choć nie zawsze!) dochodzi limit tańszych tankowań w miesiącu. Warto też pamiętać o tym, że korzystając z płatności samoobsługowej rabatu możemy nie dostać, promocje dotyczą też głównie tankowania paliwa do zbiornika auta, a nie np. do zewnętrznych kanistrów. Ale po kolei.

BP: ile wynosi obniżka, jak skorzystać z promocji

Promocja obowiązuje od 30 czerwca i obejmuje:

-30 gr/l przy zakupie paliwa regularnego lub bp Ultimate

-10 gr/l przy zakupie paliwa LPG

Promocja dla uczestników z zarejestrowaną kartą Payback. Promocja obejmuje 4 tankowania miesięcznie, każde do 50 l. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi.

Circle K: ile wynosi obniżka, jak skorzystać z promocji

Akcja prowadzona jest w okresie od 23 czerwca 2023 r. od godz. 14:00 do 3 września 2023 r. do godz. 23:59 i dotyczy – uwaga – jedynie weekendów. Czyli taniej zatankujemy od piątku do niedzieli. Aby skorzystać z obniżki, należy być zarejestrować się w programie Circle K Extra – w takim wypadku zapłacimy o 35 gr/litr paliwa mniej.

Dotyczy każdego paliwa (w tym – LPG) dostępnego w sieci Circle K. Limit paliwa lub LPG objętego rabatem i zakupionego w ramach jednej transakcji wynosi 85 l. Promocja nie dotyczy m.in. płatności w terminalu samoobsługowym.

MOL/Lotos: ile wynosi obniżka, jak skorzystać z promocji

Jak czytamy w komunikacie prasowym, MOL Polska obniża promocyjnie ceny wszystkich paliw o 30 groszy za litr. Wystarczy być zarejestrowanym uczestnikiem programu Navigator, by tankować taniej paliwa Evo i Evo Plus oraz LPG w dowolny dzień tygodnia na wszystkich stacjach MOL i Lotos w Polsce. Ponadto, posiadacze odpowiedniej liczby punktów w Navigatorze mogą je wymienić o 20 proc. korzystniej na kupon o wartości 50 zł na paliwo.

Moya: ile wynosi obniżka, jak skorzystać z promocji

Promocja do 40 groszy na litrze dotyczy benzyny 95 i 98, a także ON i ON Moya Power. Warunek: posiadanie aplikacji Super Moya i zakup jakiegoś produktu (np. kawa, hot-dog) z oferty gastronomicznej. Jeśli poza paliwem nie kupimy nic w stacyjnym sklepiku, to oszczędzimy 30 groszy na litrze zatankowanego paliwa. Limit: użytkownicy aplikacji Super Moya otrzymają cztery kupony rabatowe, umożliwiające łącznie osiem tańszych tankowań (po cztery miesięcznie).

LPG: minus 10 groszy lub minus 20 groszy na litrze, wyższy rabat w przypadku zakupu czegoś w stacyjnej kawiarni.

Orlen: ile wynosi obniżka, jak skorzystać z promocji

Zarejestrowani użytkownicy programu lojalnościowego Vitay mogą kupić paliwa tańsze o 30 groszy za litr, posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają większy rabat – 40 groszy na każdym zatankowanym w ramach limitu litrze. Zniżki dotyczą każdego rodzaju paliwa (w tym – Verva), limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów.

Shell: ile wynosi obniżka, jak skorzystać z promocji

Obecni i nowi klienci w ramach programu lojalnościowego Shell ClubSmart otrzymają 30 groszy rabatu za każdy litr paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Nie ma żadnych limitów określających liczbę czy częstotliwość tankowań, a jednorazowo można otrzymać rabat za zakup maksymalnie 60 litrów paliwa. Akcja potrwa do 31 sierpnia 2023 roku, nie dotyczy paliwa V-Power Racing i nie łączy się z rabatami, które obowiązują standardowo na Shellu we wtorki (V-Power 95 w cenie zwykłej benzyny 95) i czwartki (V-Power Diesel w cenie regularnego ON). Akcja rusza 3 lipca i potrwa do 31 sierpnia.

Uwaga: z komunikatu pośrednio wynika, że promocja - oprócz V-Power Racing - nie obejmuje też "zwykłych" paliw FuelSave: benzyny 95 i diesla. Aby to potwierdzić, wysłaliśmy pytanie do działu prasowego firmy.