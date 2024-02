Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. 40 nowych lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce to już 75 lokalizacji i ponad 400 km dróg objętych nadzorem kamer. W tym jest 40 nowych OPP w 13 województwach, które do sieci kontroli kierowców doszły w 2023 roku w ramach rozbudowy systemu CANARD. Kontrolują one ok. 180 km dróg, w tym autostrad i tras szybkiego ruchu.

Zaskakująco skuteczny okazuje się odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie uruchomiony w pod koniec lipca 2023 roku. Z danych wrocławskiego GDDKiA wynika, że średnio w ciągu doby węzłem Kąty Wrocławskie przejeżdża ok. 69 tys. pojazdów. A jak wyglądają statystyki mandatów?

Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 już działa na kierowców

Na 8-kilometrowym odcinku autostrady A4 obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu jest wyższa niż ten limit.

– System uruchomiliśmy w ostatnim tygodniu lipca, do końca sierpnia urządzenia zarejestrowały 100,5 tys. naruszeń. Średnio w ciągu doby rejestrowano 3,1 tys. przypadków. Początkowo nie brakowało telefonów od kierowców zaskoczonych wezwaniami – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. – Kolejne miesiące potwierdziły, że odcinkowy pomiar prędkości na A4 działa bardzo skutecznie. Kierowcy zwolnili, nastąpiło uspokojenie ruchu, co potwierdza radykalny spadek naruszeń. We wrześniu system zarejestrował niecałe 15 tys. ujawnionych przypadków zbyt szybkiej jazdy. Do końca roku miesięczne statystyki sukcesywnie malały. W sumie odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 w 2023 roku zarejestrował ok. 152,5 tys. naruszeń – wyliczyła.

Reklama

Mandat z odcinkowego pomiaru prędkości na A4? Kierowcy zaskoczeni

Wskazała też, że wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Montaż urządzeń poprzedziła analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonana wspólnie przez GDDKiA i GITD.

– Autostrada A4 na tym odcinku nie posiada pasa awaryjnego i obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 110 km/h. W latach 2018-2022 doszło tu do prawie 30 wypadków, w których zostało poszkodowanych około 50 osób. Ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych do których dochodzi na tym odcinku, konieczne było objęcie go stałą kontrolą prędkości – podkreśliła Niżniak.

Pierwszy taki system na autostradzie. Jakie różnice?

To pierwszy odcinkowy pomiar prędkości zamontowany na stałe nad autostradą. Co ciekawe, kamery zastosowane nad A4, to najbardziej zaawansowane urządzenia w sieci CANARD. –Jedna kamera na raz monitoruje dwa pasy autostrady i bezbłędnie rozróżnia typy pojazdów oraz rejestruje ich prędkość. Ujawnione wykroczenia już spływają do bazy CANARD. Łącznie na A4 pracują 4 kamery – po jednaj na początku odcinka pomiarowego i na końcu – wyliczyła Niżniak.

To o połowę kamer mniej, niż gdyby stosować starsze rozwiązanie. Przykładowo nad trasą S8 w Warszawie czy w tunelu Zakopianki zamontowano po jednej kamerze na każdy pas ruchu. Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji zainstalowany na A4 pod Wrocławiem kosztował 1,45 mln zł.

– Kontrole z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości mają przede wszystkim zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych, a poprzez wpłynięcie na zmianę zachowania kierujących, ograniczyć prędkość pojazdów. Kluczową zaletą tego rodzaju systemów jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – oceniła Niżniak.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto co na zdjęciu zobaczy kierowca?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Skuteczniejszy niż fotoradar

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Odcinkowy pomiar prędkości w 2024 roku. Nowe lokalizacje. Oto LISTA miejsc

Lokalizacje, w których stanęło 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości wytypowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Na początku lutego 2024 roku ruszył odcinkowy pomiar prędkości na autostradowej obwodnicy Poznania - żółte kamery zawieszone nad autostradą A2 między węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny to system zbudowany z inicjatywy spółki Autostrada Wielkopolska. Stąd w Polsce odcinkowy pomiar prędkości działa dziś w 40 lokalizacjach. Oto wykaz miejsc:

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Kat. drogi Nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Fotoradary nowej generacji. Sieć obejmuje 583 urządzenia

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wymienił także najstarsze i najbardziej awaryjne fotoradary Fotorapid CM. Zamiast tych urządzeń w 2023 roku przy drogach stanęło 98 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390 do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Nowy fotoradar Mesta Fusion RN łapie 32 auta na raz

Francuski fotoradar to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy.

Mesta Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania - ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

Nowe fotoradary działające na drogach w 2024 roku. LISTA MIEJSC

Oto lista lokalizacji, w których zamontowano już fotoradary Mesta Fusion RN: