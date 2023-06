Już od soboty 1 lipca na dwóch odcinkach autostrad zarządzanych przez skarb państwa zostanie zniesiony pobór opłat dla kierowców aut osobowych, busów i lekkich dostawczaków do 3,5 t oraz motocykli. Pozostali płacić będą nadal, nic wnie zmienia się też w przypadku prywatnych odcinków, a to one – w tym A1 prowadząca nad morze – są w czasie wakacji najbardziej oblegane

Kampania wyborcza ruszyła, rząd zapowiedział darmowe autostrady i słowa dotrzymał. Od soboty 1 lipca na obu odcinkach zarządzanych przez państwo (patrz dalej) kierowcy m.in. aut osobowych i motocykli pojadą za darmo, ale zanim damy się ponieść wielkiej fali euforii, to przypomnijmy kilka dość istotnych faktów. Po pierwsze, wszystkie pozostałe pojazdy (w tym autobusy i auta ciężarowe) płacić będą nadal, bo zwolnienie obejmuje zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Po drugie, cena przejazdu państwowymi odcinkami i tak była stosunkowo atrakcyjna, zwłaszcza na tle cen obowiązujących u państwowych koncesjonariuszy. Darmowe odcinki A2 i A4: łącznie 261 km W związku z tym zaoszczędzą głównie ci, którzy odcinkami zwolnionymi z opłat podróżują regularnie, np. w sprawach zawodowych. I, wreszcie, po trzecie: najbardziej oblegana podczas wakacji autostrada A1 na odcinku Rusocin – Nowa Wieś nadal zostaje płatna (jak zresztą wszystkie inne prywatne odcinki). Tu za 152 km zapłacimy drobne 29,90 zł (np. auta osobowe i motocykle). A zatem, które odcinki zostały zwolnione z opłat? Są to: A2 na odcinku Stryków – Konin/Żdżary (99 km) oraz

A4 na odcinku Gliwice Sośnica – Wrocław (162 km). Za przejazd autem osobowym pierwszym odcinkiem zaoszczędzimy 9,90 zł, natomiast drugi kosztuje 16,20 zł (motocykliści płacili o połowę mniej). Najwyższe ceny za swoje odcinki ma nadal Autostrada Wielkopolska: tu podróż autem z Konina (Modła) do Świecka oznacza, w przypadku auta osobowego, wydatek rzędu... 102 zł (!). Piotr Wróbel