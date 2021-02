Ford wjechał na szczyt polskiego rynku samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony. Tym samym spełnia się plan nowego szefa amerykańskiej marki nad Wisłą. Piotr Pawlak siadając na fotelu prezesa i dyrektora zarządzającego Ford Polska zadeklarował zdobycie korony w tym segmencie. Plan nabiera realnych kształtów, co potwierdzają liczby. Z najnowszych danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w styczniu Polacy najczęściej rejestrowali modele amerykańskiej marki. Wynik 783 egz. dał wzrost popularności o niemal 37 proc. (!) i awans z trzeciej lokaty w 2020 roku na pole position. Tym samym Ford strącił z piedestału Renault, które spadło na trzecią lokatę za Fiatem.

Analitycy zauważają, że Ford odnotował jednocześnie największy wzrost udziału na polskim rynku w tym segmencie – o prawie 4 punkty procentowe w stosunku do tego samego okresu w 2020 roku i największy udział w rynku – na poziomie 16,94 proc.

Ford Ranger najpopularniejszym pikapem

Ford Ranger jest niekwestionowanym liderem segmentu pikapów. Zarejestrowano w sumie 114 sztuk amerykańskiego auta, to o 50 proc. więcej niż w styczniu 2020 roku. Co ciekawe, w styczniu w Polsce zgłoszono w urzędach komunikacji 200 sztuk tego typu samochodów. Oznacza to, że Ford wykroił dla siebie 57 proc. rynku!

Ford inwestuje miliardy w fabrykę Rangera

Ford w przypadku Rangera najwidoczniej czuje pismo nosem. Producent przed chwilą ogłosił, że zainwestuje 15,8 mld dolarów w zakłady w Silverton w Republice Południowej Afryki, gdzie powstaje ten pikap. To największa inwestycja w 97‑letniej historii koncernu w RPA. W efekcie od 2022 roku roczna zdolność produkcyjna wzrośnie ze 168 tys. do 200 tys. aut. Fabryka będzie również w ramach sojuszu Forda z Volkswagenem produkować pickupy dla niemieckiej marki.

Transit Custom odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 32,4 proc. Do tego 29 proc. udziału w segmencie dało mu złoty medal w swojej kategorii. W sumie zarejestrowano w styczniu 2021 roku 196 szt. tego auta.

– Od 6 lat Ford jest wiodącą marką w sprzedaży samochodów dostawczych w Europie z udziałem rynkowym na poziomie 14,6 proc. Nasze najnowsze wyniki sprzedaży w Polsce to potwierdzenie realizacji strategii, która ma zapewnić marce objęcie pierwszego miejsca na każdym z europejskich rynków – powiedział Piotr Pawlak. – Jesteśmy oczywiście bardzo dumni z naszego wyniku. Równocześnie podkreślam, że mamy wielkie ambicje i cele w tym segmencie. W ich realizacji niewątpliwie pomoże nam szeroka gama samochodów dostawczych, jej elektryfikacja oraz dodatkowe usługi, jak np. FordPass Pro, zwiększające efektywne zarządzanie flotami. Jednak najważniejszym elementem wpływającym na sukces w tej dziedzinie jest profesjonalna sieć Transit Centrum oraz specjaliści naszych autoryzowanych serwisów zapewniający najwyższą jakość obsługi – skwitował.