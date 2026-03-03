Skoda napisała nową kartę swojej 130-letniej historii – czeska marka stała się trzecią siłą na europejskim rynku motoryzacyjnym. Świetna sprzedaż wprowadziła Czechów do elitarnego grona najbardziej rentownych marek popularnych, a tempem wzrostu firma zawstydziła konkurencję. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat. W 2025 r. na drogi wyjechało ponad milion nowych aut ze strzałą w logo. Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na modele zelektryfikowane. Europejczycy pokochali Skody „z wtyczką” – już co czwarte auto wyjeżdżające z salonu skrywało napęd elektryczny lub hybrydowy typu PHEV.

Sprzedaż Skody w Polsce

W Polsce Skoda także sprzedaje się rewelacyjnie. Z wynikiem 65,5 tys. sprzedanych aut czeska marka zajęła drugie miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w 2025 r. Octavia w czwartym kwartale była najpopularniejszym nowym samochodem w kraju. Choć Kodiaq, Superb i Kamiq wciąż cieszą się ogromnym wzięciem, zaskakuje tempo wzrostu segmentu elektrycznego. Wyniki ze stycznia 2026 r. potwierdzają dobrą passę – nowy SUV Elroq zajął pierwsze miejsce w rejestracjach flotowych i trzecie w ogólnym rankingu sprzedaży w Polsce. Nic dziwnego, że właśnie czeski bestseller triumfował w kategorii samochodu elektrycznego w plebiscycie Auto Lider magazynu „Motor”.

Wyposażenie Skody

Elroq to pierwsza seryjna Skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Zamiast pionowo ustawionego grilla pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Wąskie lampy przewidziano w dwóch wersjach. Podstawowy wariant wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED świateł mijania i drogowych na dole. Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory Full LED Matrix. W czeskim aucie cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED – jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy modułu Matrix. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych ani nie doświetlać znaków drogowych w sposób niekontrolowany.

Skoda doskonali swoją gamę modelową w kierunku premium, dlatego we wnętrzu witają tworzywa wykraczające jakością poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie tam, gdzie trzeba, i przyjemne w dotyku. Sportowa skórzana kierownica wersji Sportline i RS ma trzy ramiona oraz łopatki do zmiany poziomu rekuperacji. Głębiej profilowane fotele z szerokim zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało, a jeśli zdecydujemy się na opcjonalne fotele o jeszcze wyższym standardzie, pojawi się również opcja masażu i podparcie odcinka lędźwiowego. Kokpit nowej Skody z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. System multimedialny szybko reaguje na dotyk, ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz czytelnie rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem, uruchamiane ręcznie ikoną na ekranie lub automatycznie na podstawie danych z nawigacji. Zaskakującym rozwiązaniem w tej klasie aut jest opcjonalny wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną.

Elroq dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Elroq jest też pakowny. Bagażnik zapewnia 470 l pojemności, a po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń transportowa to aż 1580 l. Na pokładzie przewidziano sprytne schowki o łącznej pojemności 48 l. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. Dodatkowo na liście patentów spod znaku „Simply Clever” jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach.

Skoda Elroq zapewnia pięć wariantów układu napędowego: 50, 60, 85, 85x oraz RS. W ten sposób czeski producent daje szeroki wybór i pokazuje, że jeden samochód może się sprawdzić zarówno podczas miejskiej jazdy, jak i długich podróży, a dzięki bazowej wersji oferuje nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego. Podstawowy Elroq 50 skrywa akumulator o pojemności 55 kWh brutto i 170-konny silnik elektryczny napędzający tylne koła (310 Nm). W tym wypadku można liczyć na ponad 375 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w dziewięć sekund – to w zupełności wystarczy w codziennej eksploatacji. Także tylnonapędowy Elroq 60 z większym akumulatorem 63 kWh brutto przejedzie 430 km na jednym ładowaniu, a dzięki mocy 204 KM do 100 km/h rozpędzi się równo w osiem sekund.

Elroq 85 podnosi wrażenia z jazdy o poziom wyżej. Silnik ma 286 KM, a pojemność akumulatora brutto to 82 kWh. Efekt? SUV Skody od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,6 sekundy. Napęd na tył sprawia, że w sprincie trudniej zerwać trakcję. Podczas jazd testowych komputer po 100-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kWh/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na energię oznacza, że zasięg ok. 570 km wydaje się realny. W ofercie jest także wariant 85x, czyli z napędem 4x4.

Wreszcie Elroq RS to dwa silniki elektryczne, które wspólnie dają 340 KM mocy systemowej i zapewniają napęd na cztery koła. Start od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 5,4 sekundy. Przy czym żeby poczuć frajdę, wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciska w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na pedał przyspieszenia mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Elroq RS zapewnia 550 km zasięgu. Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka oznacza większą siłę hamowania, lewa – mniejszą. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego „żeglowania” do maksymalnego odzyskiwania prądu (tryb B przełącznika).

Skoda Elroq jest najbardziej przystępnym cenowo autem w swojej klasie. Model z akumulatorem 55 kWh kosztuje od 149 900 zł. Dodatkowym argumentem do zmiany dotychczasowego samochodu na elektryczny jest atrakcyjna oferta finansowania przygotowana z okazji jubileuszu 130-lecia czeskiej marki. Elroq jest teraz dostępny z finansowaniem w ramach usługi Skoda Najem All Inclusive lub w leasingu niskich rat.