Nowe ceny na stacjach paliw. Pierwszy raz drożeje gaz LPG

Po ostatnich obniżkach cen paliw nie ma już śladu i koszty tankowania na stacjach paliw ponownie idą w górę. Od czwartku 25 września kierowcy będą zmuszeni głębiej sięgać do kieszeni.

Benzyna 95 w porównaniu do ubiegłego tygodnia podrożała o 4 grosze i kosztuje 5,83 zł/l. Diesel także zdrożał o 4 grosze do poziomu 5,96 zł/l.

Masz samochód z LPG? To podwyżka uderzy po kieszeni

Autogaz przestał bronić się przed tendencją zwyżkową i kierowcy samochodów z instalacją LPG najbardziej odczują podwyżki. Ich ulubione paliwo drożeje o 6 groszy i za litr trzeba zapłacić przeciętnie 2,64 zł.

Najtańsze paliwo w czterech województwach

Na paliwowej mapie Polski wyróżnia się województwo pomorskie i śląskie, tam benzyna 95 jest najtańsza i kosztuje 5,74 zł. Na Górnym Śląsku z ceną 2,53 zł/l jest najtańszy gaz LPG. Za litr oleju napędowego najmniej płaci się w województwie lubuskim - 5,84 zł.

Tam paliwo jest najdroższe

Tankowanie 95-oktanowej benzyny i diesla jest najdroższe na Mazowszu i trzeba zapłacić średnio po 5,97 i 6,07 zł/l. Najwyższa cena LPG - 2,76 zł/l obowiązuje w województwie zachodniopomorskim.

Orlen tnie ceny paliw. Jakie są zasady promocji?

Za drogo? Orlen wylicza, że dzięki jego nowej akcji promocyjnej kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy. Nowa promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Taniej na stacjach na Circle K, dają też zniżkę na LPG

Sieć Circle K przedłużyła wakacyjne promocje na swoich 400 stacjach. Kierowcy mogą skorzystać z rabatów na paliwa w wysokości 30 gr/l. Tankowanie gazu LPG to 10 groszy zniżki.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Przy czym rabaty nalicza się automatycznie do 50 litrów paliwa na transakcję. Akcja potrwa do 22 września i można z niej korzystać wielokrotnie, w każdy dzień tygodnia, nie tylko w weekendy.

Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także uruchomiła promocję. Użytkownicy aplikacji Super MOYA dostaną cztery nowe kupony rabatowe. Każdy z nich pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania. Akcja potrwa do końca września.