Nowa Toyota Urban Cruiser - wielka premiera w Katowicach

Nowa Toyota Urban Cruiser ustawiona na 19-calowych kołach, w białym perłowym lakierze z czarnym dachem i krótką maską zadebiutowała podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach i wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Na dzień dobry wyróżnia się praktycznością, możliwościami napędu i będzie rozsądnie wyceniona. To tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Ale po kolei…

Japońska marka do 2026 roku zaoferuje 15 bezemisyjnych aut, w tym wprowadzi aż 6 modeli samochodów elektrycznych nowej generacji. Auta będą zbudowane z wykorzystaniem nowej skalowalnej platformy, nowych baterii oraz nowej technologii produkcji. Spis premier otwiera Toyota Urban Cruiser opracowana wspólnie z Suzuki.

Toyota Urban Cruiser jest większa niż Yaris Cross i przestronna jak RAV4. Ile masz wzrostu?

Toyota Urban Cruiser powstała na nowej platformie dla samochodów elektrycznych, która charakteryzuje się niską masą i wysoką sztywnością. Jej konstrukcja pozwoliła na rezygnację z belek poprzecznych w podłodze, uwalniając więcej miejsca na akumulator i powiększając przestrzeń we wnętrzu.

Nowy SUV ma 4,3 m długości (10,5 cm więcej od hybrydowej Toyoty Yaris Cross), 1,8 m szerokości i 1,64 m wysokości. Do tego jest aż 2,7-metrowy rozstaw osi, czyli niemal identyczny jak w RAV4. Stąd japońska nowość we wnętrzu oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach segmentu D - odległość między rzędami siedzeń to aż 85 cm!

Toyota Urban Cruiser czy Toyota Yaris Cross? Jakie różnice?

WYMIARY URBAN CRUISER +/- vs YARIS CROSS Długość (mm) 4285 +105 Szerokość (mm) 1800 +35 Wysokość (mm) 1635 +45 Rozstaw osi (mm) 2700 +140

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak aucie krótszym o 30 cm można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę – nawet w aucie wyposażonym w szyberdach. Tylne siedzenia są przesuwane, składane i dzielone w proporcji 40:20:40.

Wnętrze: dwa ekrany 10 cali każdy i nowa ergonomia miejsca kierowcy

Dwupoziomowy kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z wirtualnymi zegarami o przekątnej 10,25 cala i 10,1-calową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Za sterowanie audio, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców kierowcy. Nawigacja wykorzystuje dane z chmury i przekazuje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. Samochód łączy się także ze smartfonami, umożliwiając korzystanie z ulubionych aplikacji i serwisów z poziomu centralnego wyświetlacza. Pod konsolą środkową jest pojemny schowek z podświetleniem. Tapicerki wnętrza łączą odcienie czerni i szarości, a dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza można ustawić w jednym z 12 kolorów.

Toyota Urban Cruiser – jakie wyposażenie w standardzie?

Toyota Urban Cruiser standardowow każdej wersji dostanie pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego oraz wsparcia kierowcy, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, tempomat adaptacyjny, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz układ utrzymujący auto na swoim pasie ruchu. Kamera z obrazem 360 stopni wokół auta ułatwi manewrowanie na ciasnych parkingach. Poza tym w zależności od wersji samochód może być wyposażony w elektrycznie regulowany fotel kierowcy, system premium audio JBL oraz szyberdach.

Toyota Urban Cruiser – jakie silniki i jaka moc?

Wreszcie napęd. Pierwsza Toyota Urban Cruiser z lat 2008-2014 dawała do wyboru był silnik benzynowy 1.3 o mocy 100 KM i diesla 1.4/90 KM. Nowy Urban Cruiser nie jest spalinowy, nie jest też hybrydą – gama obejmuje dwie pojemności baterii litowo-żelazowo-fosforanowych i trzy poziomy mocy.

Podstawowy akumulator 49 kWh jest połączony z silnikiem elektrycznym 144 KM (193 Nm) – taka Toyota Urban Cruiser jest przednionapędowa i przyspiesza w 9,6 sekundy od 0 do 100 km/h. Samochód zapewni ok. 300 km zasięgu na jednym ładowaniu. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Większą frajdę z jazdy i lepszy zasięg zapewni długodystansowa bateria o pojemności 61 kWh. Ten wariant można mieć z napędem na przednie koła i silnikiem 174 KM (193 Nm). Wówczas Urban Cruiser od 0 do 100 km/h przyspieszy w 8,7 sekundy i ma powinien zagwarantować zasięg na poziomie 400 km.

Urban Cruiser z napędem na przód ma cztery tryby jazdy – Eco, Normal, Sport oraz Pedal. Ten ostatni umożliwia jazdę z minimalnym użyciem pedału hamulca, wykorzystując system odzyskiwania energii (rekuperacji), pracujący na trzech poziomach czułości.

Toyota Urban Cruiser to aż 185 KM i napęd 4x4

Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota Urban Cruiser z dodatkowym silnikiem o mocy 73 KM przy tylnej osi – w tej konfiguracji kierowca dostaje moc systemową na poziomie 184 KM (307 Nm) i elektryczny napęd 4x4. Po wdepnięciu pedału przyspieszenia Urban Cruiser od o do 100 km/h wystrzeli w 7,4 s. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia w 1,9 sekundy ze świateł do 40 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. Zasięg - nawet 350 km.

Toyota Urban Cruiser FWD FWD AWD Pojemność baterii 49 kWh 61 kWh 61 kWh Zasięg (cykl mieszany WLTP) 300 km 400 km 350 km Moc 144 KM 174 KM 184 KM Moment obrotowy 193 Nm 193 Nm 307 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h 9,6 s 8,7 s 7,4 s

Ładowanie baterii od 10 do 80 proc. z wykorzystaniem stacji szybkiego ładowanie z prądem stałym powinno zająć do 45 minut. Samochód jest też wyposażony w trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, która umożliwi uzupełnienie energii w 6 godzin.

Urban Cruiser dostał także geny prawdziwych terenówek. Spis talentów system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) oraz tryb Trail, który wykrywa utratę przyczepności koła, przyhamowuje je, a moment obrotowy przenosi na inne koło. W autach przednionapędowych jazdę po zaśnieżonych drogach ułatwia tryb Snow, który kontroluje moment obrotowy i pozwala ograniczyć poślizg kół.

Toyota Urban Cruiser zaskoczy zwrotnością

No i ta zwrotność! Promień skrętu wynosi 5,2 m. To oznacza, że jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ok. 10 metrów. Wszystkie wersje nowego SUV-a mają w standardzie pompę ciepła oraz system ogrzewania baterii, który optymalizuje pracę auta w niższych temperaturach.

Ile kosztuje nowa Toyota Urban Cruiser? Taniej o 40 000 zł

Toyota Urban Cruiser dzięki współpracy z Suzuki będzie produkowana fabryce Suzuki Motor Gujarat w Indiach. Na wybranych rynkach marka już rozpoczęła przyjmowanie zamówień. W Polsce rynku zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku. Cena? Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł, tańsza Skoda Elroq to wydatek od 149 000 zł.

Japończycy ze swoim autem muszą ustawić się na podobnym poziomie cenowym - ok. 150 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena Urban Cruisera spadnie maksymalnie o 40 000 zł, czyli nawet do 110 000 zł. Za taką kwotę dziś można kupić bazowego Yarisa Cross ze 116-konną hybrydą 1.5. Poza tym Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że zaoferuje program przedłużonej gwarancji na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 miliona kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). Japońska zapewniają, że bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności do 10 lat użytkowania.

Toyota daje gwarancję na 1 milion kilometrów

Toyota Urban Cruiser w Polsce trafi do przedsprzedaży w lutym 2026 roku. Pierwsze auta pojawią się w salonach na przełomie maja i czerwca 2026. Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Miejski model japońskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną i finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego, najtańsza elektryczna Toyota może okazać się bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie. Tylko w Norwegii Toyota zebrała już ponad 3500 zamówień zanim Urban Cruiser pojawił się w salonach, a plan na 2025 rok przewiduje sprzedaż 5000 aut.