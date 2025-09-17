Skoda liderem. Miękka hybryda to niskie koszty i dużo korzyści

Skoda pierwszy raz w swojej 130-letniej historii została trzecią najpopularniejszą marką w Europie. Za sukcesem czeskich samochodów stoi zróżnicowana oferta napędów. Kierowcy mają do wyboru silniki spalinowe, hybrydy plug-in z zasięgiem na poziomie 120-130 km oraz auta w 100 proc. elektryczne.

W Polsce Skoda również notuje świetne wyniki i właśnie została liderem sprzedaży samochodów wyposażonych w tzw. miękką hybrydę – zdobyła już 17 proc. rynku. Ten napęd imponuje nie tylko niskim zużyciem paliwa, ale także dynamiką i kulturą pracy. Koniem pociągowym biznesu jest Octavia. Obecnie to jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie i drugi najpopularniejszy samochód nad Wisłą. Do tego debiutuje w nowej wersji Edition 130 i w specjalnych cenach z okazji 130. urodzin czeskiej marki. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda Skoda Octavia w nowym wcieleniu

Skoda Octavia w zależności od wersji na świat patrzy przez ostro zarysowane matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy to najbardziej zauważalna zmiana, a obejmują zewnętrzny moduł bi-LED, który obsługuje światła mijania i drogowe, z kolei na sekcję wewnętrzną składają się dwa rzędy 36 pojedynczych segmentów matrycowych (o 12 więcej niż w poprzedniej generacji). Każdy segment może być sterowany oddzielnie, by nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Z tyłu nazwa SKODA na klapie jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki. Lampy wyróżniają animowane kierunkowskazy sięgające aż do pokrywy bagażnika. Poprzecinane wlotami przeprojektowane zderzaki wydłużyły nadwozia o centymetr do 4,7 m.

Ile masz wzrostu? Skoda Octavia jak Superb

Zmiany wlały się także do wnętrza. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit i 10-calowy ekran środkowy, który na życzenie można zastąpić 13-calowym wyświetlaczem (jak w modelu Superb czy Kodiaq). Nowy system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane). Dwustrefowa klimatyzacja Climatronic jest teraz seryjna. Skoda postarała się o nowinki ułatwiające życie codzienne. Stąd na pokładzie chłodzony 15-watowy Phone Box do szybkiego ładowania smarftona. Pasażerowie mogą korzystać z portów USB-C o mocy wyjściowej 45 W (trzykrotnie większa moc ładowania niż wcześniej). Ulepszony system bezkluczykowego dostępu Kessy automatycznie odblokowuje lub blokuje drzwi, gdy tylko kierowca znajdzie się w odległości mniejszej niż 1,5 m od auta.

Skoda Octavia - jaka jest pojemność bagażnika kombi i wersji liftback?

Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności 640 l, Octavia liftback od 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. To rekord.

Jednocześnie drobne rozwiązania, które polepszają użyteczność to również popisowa dyscyplina producenta. Z każdym modelem wchodzą nowe gadżety i zawsze dają frajdę z odkrywania ich oraz testowania. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc na co dzień, to Octavia ponownie zaskakuje funkcjami spod hasła "Simply Clever". Wnętrze można wzbogacić o pakiet komfortowego snu. Koc i boczne zagłówki drugiego rzędu zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy.

Do kombi przewidziano automatycznie chowaną osłonę bagażnika. Z tyłu pojawił się schowek do przechowywania toreb, kubków i butelek. Wielofunkcyjna kieszeń w bagażniku ma teraz dwa regulowane haczyki. Uchwyt na tablet można także założyć z tyłu sportowych foteli. Skrobaczka do szyb we wlewie paliwa i parasol w przednich drzwiach są z ekomateriałów. Szczotka w schowku przednich drzwi to standard.

Nowa Skoda Octavia - silnik benzynowy 1.5 TSI mHEV robi wielką różnicę

Skoda Octavia daje szeroki wybór napędów. Jednak to silnik benzynowy 1.5 TSI (115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy mHEV i przekładnią DSG cieszy się ogromnym wzięciem. Jak działa ten lekko zelektryfikowany układ?

Rozwiązanie stosowane przez Skodę wykorzystuje dodatkową instalację 48V, która nie wymaga specjalnych zabiegów serwisowych, ale w zamian daje szereg korzyści. Energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w niewielkim akumulatorze litowo-jonowym. Stąd w razie potrzeby niewielki silnik elektryczny czerpie prąd i generuje wysoki moment obrotowy, zapewniając wsparcie jednostce spalinowej podczas przyspieszania, zastępuje rozrusznik umożliwiając gładki rozruch i pozwala na żeglowanie (poruszanie się z wyłączonym silnikiem spalinowym). Układ miękkiej hybrydy to wiele zalet: nie podnosi znacząco ceny samochodu, jest lekki i nie zabiera przestrzeni, nie wymaga dodatkowej obsługi czy sprzętu dla instalacji wysokiego napięcia, dodatkowo wykorzystuje potencjał napędu spalinowego. Elektryczny zastrzyk dla silnika 1.5 TSI to realne obniżenie zużycia benzyny, lepsza reakcja na gaz w pośrednim zakresie obrotów (kluczowym w codziennym użytkowaniu) i wysoka kultura pracy. Jak to wygląda w praktyce?

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Ile pali?

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień. Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego okazuje się bardzo oszczędna.

Podczas spokojnej jazdy Octavia z czterema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd. Także w porównaniu do droższej jednostki wysokoprężnej 2.0 TDI/150 KM różnice w zapotrzebowaniu na paliwo są nieznaczne. Silnik 1.5 TSI przekonuje do siebie wyższą kulturą pracy i układem miękkiej hybrydy, który wspomaga jednostkę spalinową i odzyskuje energię podczas hamowania. Ponadto umożliwia "żeglowanie", czyli toczenie się z wyłączonym silnikiem - co pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 1 litr.

Ile kosztuje Skoda Octavia? Taniej o 18 000 zł

Skoda z okazji 130-lecia obniżyła ceny. W efekcie Skoda Octavia Edition 130 Essence może być tańsza nawet o 14 900 zł lub aż 18 000 zł w przypadku odmiany Edition 130 Selection. Jak urodzinowa akcja wygląda w praktyce?

Najtańsza wersja Essence w standardzie oferuje m.in. funkcję Front Assist i Lane Assist czy wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz rozpoznawanie znaków drogowych. We wnętrzu cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display. Lista obejmuje także bezkluczykowy dostęp do auta Kessy GO, czujni parkowania (z tyłu), system light and rain assist, świata LED z przodu i z tyłu w standardzie.

Skoda Octavia Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje od 108 300 zł

Skoda Octavia Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 108 300 zł (kombi od 112 400 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy mHEV oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 114 500 zł.

Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 117 700 zł (kombi od 121 100 zł). Octavia Essence 1.5 TSI/150 KM mHEV to kosztuje od 121 100 zł.

Skoda Octavia Essence z bazowym silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga przynajmniej 123 700 zł (kombi – 127 800 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w wyjściowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 133 100 zł (kombi od 137 200 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Essence to lepszy wybór. Więcej wyposażenia za 700 zł

Korzystniej jednak wybrać nową wersję urodzinową. Skoda Octavia Edition 130 Essence jest droższa jedynie o 700 zł, a dostajemy samochód wyposażony dodatkowo w kamerę cofania, tylne światła Top LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz czujniki parkowania przód/tył.

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 109 000 zł (kombi od 113 100 zł). Wersja 1.5 mHEV wymaga 115 200 zł. Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 117 700 zł (kombi od 121 800 zł). Na auto z układem mHEV pogrzebne będzie 121 800 zł.

Octavia Edition 130 Essence z silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga 124 400 zł (kombi – 128 500 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w wyjściowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 133 800 zł (kombi od 137 900 zł).

Ile kosztuje Octavia w wersji Selection? Wyposażenie?

Wersja Selection oferuje m.in. czujniki parkowania przód i tył, kamerę cofania, wskaźniki Virtual Cockpit, elektrycznie składane podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane fotele przednie, 17-calowe alufelgi, czujnik zmierzchu i deszczu, bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, asystent pasa ruchu, funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków drogowych, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, tempomat, alarm, hill-hold control, bezkluczykowy system obsługi samochodu.

Skoda Octavia Selection kosztuje od 125 600 zł – to cena za model liftback z silnikiem 1.5 TSI/115 KM. Kombi wymaga kwoty od 129 000 zł. Miękka hybryda 1.5 mHEV/115 KM jest standardowo łączona z dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. Octavia z nowocześniejszym napędem kosztuje od 132 100 zł (liftback) i 135 500 zł za kombi.

Skoda Octavia liftback z mocniejszym silnikiem benzynowym 1.5 TSI/150 KM to wydatek od 134 300 zł (kombi 137 700 zł). Auto z technologią miękkiej hybrydy oraz seryjnym automatem DSG kosztuje odpowiednio: 138 700 zł i 142 000 zł. Wersja z silnikiem 2.0 TSI/204 KM 4x4 to wydatek od 160 400 zł. Kombi to cena od 163 600 zł.

Ile kosztuje promocyjna Skoda Octavia Edition 130 Selection?

W tym przypadku również bardziej opłacalny jest wybór wersji jubileuszowej. Skoda Octavia Edition 130 Selection jest bogatsza o Pakiet Light & Viev Plus (w tym reflektory Top LED Matrix), adaptacyjny tempomat, w kombi zagłówki tylnej kanapy z funkcją spania. Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 126 400 zł (kombi od 129 800 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 135 100 zł (kombi od 138 500 zł).

Skoda oferuje silnik 1.5 mHEV/150 KM także w większych modelach. Superb z miękką hybeydą w bazowej wersji Essence kosztuje od 152 000 zł, a najtańszy Kodiaq 1.5 TSI mHEV DSG w odmianie Selection – 170 150 zł.