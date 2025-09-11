Audi wprowadzi 20 nowych modeli i zmienia stylistykę

Audi od pewnego czasu serwuje kierowcom samochody, które ciężko od siebie odróżnić. Na szczęście ktoś w centrali poszedł po rozum do głowy i przeciął to błędne koło. Teraz ma być inaczej. Niemiecka marka właśnie ogłosiła, że otwiera kolejny rozdział w swojej historii i jednocześnie wprowadzi na rynek 20 nowych modeli.

Reklama

Za przemianą stoi Massimo Frascella – Włoch, który od czerwca 2024 roku jest szefem stylistów Audi. Jego pierwsze dzieło z czterema pierścieniami zadebiutowało właśnie w czasie salonu samochodowego w Monachium.

Audi Concept C otwiera nowy rozdział. Wygląda obłędnie

Audi Concept C zapowiada wygląd przyszłych modeli producenta z Ingolstadt. Zawieszony na szeroko rozstawionych kołach, z gładkim 4,5-metrowym nadwoziem w kolorze Titanium, długą maską i kabiną przesuniętą do tyłu jest połączeniem auta typu coupe i roadster. Twardy dach stworzony z dwóch segmentów składa się automatycznie – wystarczy nacisnąć guzik i powstaje nadwozie typu targa z niebem nad głową.

Reklama

Razem z Concept C niemiecki producent wraca do prostego designu. Znakiem szczególnym nadchodzących modeli będzie pionowa rama, która zastąpi charakterystyczny Singleframe wprowadzony razem z Audi A6 generacji C6 w 2004 roku. Do tego cztery horyzontalnie ułożone segmenty LED w każdym reflektorze i tylnych lampach niebawem staną się sygnaturą świetlną nowych Audi w dzień i w nocy. Z kolei mocno pochylony tył nawiązuje do Auto Union Type C z 1936 roku. Zamiast szyby przewidziano trzy wąskie szczeliny, stąd widoczność zapewnia kamera zamontowana poniżej linii dachu.

Wnętrze skupione na kierowcy

Wnętrze Audi Concept C jest eleganckie i świetnie minimalistyczne. Kierowca ma przed sobą wszystko co najważniejsze – żadnych rozpraszaczy uwagi. Tylko kierownica i wirtualne zegary. W razie potrzeby 10,4-calowy ekran stacji multimedialnej wyjeżdża z kokpitu. Fizyczne przyciski wykonane z anodowanego aluminium zapewniają charakterystyczne kliknięcie Audi – to satysfakcjonujące uczucie zna każdy, kto choć raz bawił się przełącznikami w autach tej marki.

Stały elektrolit do produkcji. Grupa Volkswagen dokonała przełomu

Wreszcie napęd. Audi Concept C to sportowy samochód elektryczny z centralnie umieszczonym akumulatorem. Producent nie podaje mocy napędu czy zasięgu. Odpowiedzi poznamy za rok lub dwa. Można jednak spodziewać się imponujących osiągów. Szczególnie, że Grupa Volkswagen oraz firmy PowerCo, QuantumScape i Ducati (należy do Audi) po raz pierwszy wyposażyły motocykl elektryczny Ducati V21L w przełomowy akumulator ze stałym elektrolitem.

– Akumulator ze stałym elektrolitem ma potencjał, aby stać się przełomowym rozwiązaniem w elektromobilności – powiedział Thomas Schmall, członek zarządu Grupy VW ds. technicznych. – Chcemy teraz wprowadzić tę technologię do produkcji przemysłowej i zrobić kolejny krok w kierunku produkcji seryjnej. Dzięki ustandaryzowanemu ogniwu stworzyliśmy idealne warunki do tego celu: jest ono gotowe do zastosowania w technologii półprzewodnikowej i umożliwia szybki transfer technologii do pojazdów koncernu, gdy tylko akumulator ze stałym elektrolitem będzie gotowy. Strategia koncernu w zakresie akumulatorów jest przyszłościowa i oferuje jednocześnie niespotykane dotąd korzyści skali – ocenił.

System akumulatorów ze stałym elektrolitem został specjalnie dostosowany do włoskiego jednośladu i może być teraz wyposażony w maksymalnie 980 ogniw QSE-5 firmy QuantumScape. Technologia QuantumScape z anodą litowo-metalową i ceramicznym separatorem nie jest po prostu udoskonaleniem tradycyjnych akumulatorów litowo-jonowych, ale całkowicie nową technologią ogniw.

– Dzisiaj akumulator ze stałym elektrolitem jest bliższy ekonomicznej rzeczywistości – podkreślił Siva Sivaram, dyrektor generalny QuantumScape. – Od ponad 10 lat ściśle współpracujemy z Grupą Volkswagen, aby rozwijać naszą przełomową technologię i zapewnić zasięg, czas ładowania i standardy bezpieczeństwa pożądane przez klientów samochodów elektrycznych. Obecnie skupiamy się na wprowadzeniu tej technologii na rynek i zdefiniowaniu na nowo, czym jest wydajna elektromobilność– wskazał.

To oznacza, że przyszłe modele Audi nie tylko zmienią stylistykę. Nowa technologia akumulatorów zapewni rewolucyjna zmianę i korzyści w zakresie gęstości energii, możliwości szybkiego ładowania, bezpieczeństwa oraz trwałości.