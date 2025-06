Audi A5 e-hybrid quattro, czyli nowa hybryda już w Polsce

Audi powiększa swoją rodzinę w Polsce. Na premierę następcy modelu A4 i A5 fani niemieckiej marki wyczekiwali z utęsknieniem. Do niedawna Audi A4 występowało jako sedan i Avant, zaś model A5 jako sportback, coupe oraz cabrio. Ostatecznie firma zdecydowała się połączyć te dwa światy, stąd mamy nową limuzynę oraz kombi pod nazwą A5. Teraz gamę tego modelu poszerza Audi A5 e-hybrid quattro, czyli hybryda plug-in zaprojektowana na platformie PPC Premium Platform Combustion...

Samochód jest dostępny w dwóch wersjach nadwozia - klasycznej limousine i bardziej praktycznej Avant. W porównaniu do obecnych już w ofercie modeli z napędem PHEV, nowe A5 e-hybrid quattro jest jednym z najbardziej zaawansowanych.

Audi A5 e-hybrid quattro – jaka moc i osiągi?

Nowe Audi A5 e-hybrid quattro debiutuje w dwóch wariantach o mocy: 299 i 367 KM. W obu przypadkach sercem zelektryfikowanego układu napędowego jest znany, benzynowy silnik 2.0 TFSI. Spalinowa jednostka współpracuje z silnikiem elektrycznym generującym do 143 KM, zintegrowanym z obudową 7-biegowej przekładni automatycznej S tronic, przekazującą moment obrotowy na obie osie. Obie odmiany imponują osiągami i zaskakują zasięgiem elektrycznym.

Audi A5 e-hybrid quattro w słabszej odmianie (299 KM) przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy. Mocniejsza odmiana (367 KM) pierwszą "setkę" osiąga w 5,1 sekundy. Jeden i drugi wariant osiąga prędkość maksymalną 250 km/h.

Audi A5 e-hybrid quattro - silnik 2.0 TFSI spala 2-2,5 l/100 km. Jak to możliwe?

Obydwie odmiany korzystają z litowo-jonowej baterii o pojemności 25,9 kWh brutto. Dzięki zastosowaniu technologii "cell to pack", w której ogniwa nie są już umieszczane w module akumulatorowym, a są bezpośrednio przyklejane do obudowy akumulatora, gęstość energii udało się zwiększyć o 45 proc. Tym sposobem elektryczny zasięg nowego Audi A5 e-hybrid quattro to 97-110 km w słabszej odmianie i 90-107 w mocniejszej.

Według standardu WLTP średnie zużycie paliwa wynosi 2,0-2,5 l/100 km z naładowaną baterią i 6,4-7,3 l/100 km przy rozładowanym akumulatorze. Realnie jednak podczas codziennej jazdy spalanie może wynosić okrągłe zero, ponieważ w cyklu miejskim producent określa miejski zasięg wersji Limousine do 116 km. Nowy system rekuperacji sprawia, że jazda staje się bardziej komfortowa i pozwala rzadziej angażować do pracy układ hamulcowy. Stopień odzyskiwania energii można ustawiać za pomocą łopatek przy kierownicy na trzy sposoby - lekki, mocny i adaptacyjny. W tym ostatnim jego praca dostosowuje się do sytuacji na drodze.

Silnik spalinowy ładuje akumulator tylko przy prędkościach powyżej 65 km/h, a przy niskich prędkościach poziom naładowania jest po prostu utrzymywany. Umożliwia to częściowo elektryczną jazdę w mieście lub w ruchu typu stop-and-go. Akumulator może być w ten sposób ładowany do 75 proc. Chcąc zwiększyć poziom naładowania powyżej tego limitu, wymagane jest zewnętrzne źródło ładowania AC.

Na pokładzie znajduje się mocniejsza ładowarka AC o mocy 11 kW, która pozwala naładować do pełna akumulator w około 2,5 godziny. Co warto zaznaczyć, nowa hybryda z Ingolstadt nie oferuje możliwości ładowania prądem stałym (DC) w odróżnieniu od innych hybryd koncernu VAG tj. Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan czy Cupra Terramar. Przedstawiciele marki odpowiedzialni za projekt A5 e-hybrid quattro są zdania, że to rozwiązanie nie ma większego zastosowania dla klientów marki, a wzbogacenie układu o gniazdo CCS nie było dla nich priorytetem.

Audi A5 e-hybrid quattro - nowa limuzyna i kombi. Jaka pojemność bagażnika?

Hybryda od Audi oznacza kompromis w kwestii pojemności bagażnika. W wersji Limousine ta wynosi od 331 do 1175 litrów, zaś wersja Avant oferuje od 361 od 1306 litrów po złożeniu tylnych siedzeń (w stosunku 40:20:40).

Audi A5 e-hybrid quattro może także holować przyczepy z hamulcem o masie do 1900 kg i przyczepy bez hamulca o masie do 750 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 90 kg.

Jak jeździ i jak się prowadzi nowe Audi A5 e-hybrid quattro?

Jak na reprezentanta segmentu D z Niemiec przystało, Audi A5 e-hybrid quattro prowadzi się pewnie i komfortowo - zarówno na podmiejskich drogach Ingostadt, jak i na szerokich autostradach, gdzie momentami nie obowiązują ograniczenia prędkości. Elektryczne sterowanie ustawieniem fotela i kierownicy sprawia, że znalezienie idealnej pozycji do jazdy jest łatwe i wygodne. Nie sposób narzekać też na pracę adaptacyjnego zawieszenia, które dostosowuje się do wybranego trybu jazdy czy progresywnego układu kierowniczego, które stawia większy opór wraz z rosnącymi wartościami na wyświetlaczu.

Ponadto, nawet przy nieco większej masie auta, wynikającej z obecności akumulatora i koniecznych podzespołów, A5 e-hybrid zadowala osiągami, pewnym zachowaniem w zakrętach i zaskakuje szybszą reakcją na gaz, będąca efektem wsparcia w postaci silnika elektrycznego. Do tego nawet przy wysokich prędkościach rozwijanych na niemieckich autostradach w kabinie panuje przyjemna cisza.

Napęd może pracować w trybie EV lub hybrid. W trybie EV - jeśli pozwala na to poziom naładowania baterii - samochód porusza się wyłącznie na napędzie elektrycznym. W trybie hybrydowym system zarządzania utrzymuje określony poziom naładowania, aby w razie potrzeby zachować wystarczającą ilość energii do późniejszego wykorzystania - na przykład do jazdy elektrycznej w mieście. Oprócz automatycznego trybu hybrydowego, po raz pierwszy w hybrydzie Audi można indywidualnie wybierać żądany poziom naładowania za pomocą cyfrowego suwaka.

Ceny i wyposażenie. Ile kosztuje Audi A5 e-hybrid quattro?

W Polsce ceny Audi A5 Limousine e-hybrid quattro w podstawowej wersji (299 KM) rozpoczynają się od 265 400 zł, a mocniejsza wersja Limousine (367 KM) z rozszerzonym wyposażeniem standardowym kosztuje od 314 500 zł. Dopłata do nadwozia Avant wynosi 5600 zł. Na liście wyposażenia standardowego nowego Audi A5 e-hybrid quattro przewidziano m.in.:

progresywny układ kierowniczy,

nawigacja,

panoramiczny wyświetlacz MMI

indukcyjna ładowarka do telefonów,

trzystrefowa automatyczna klimatyzacja

18-calowe koła.

Mocniejszy wariant A5 e-hybrid quattro w cenie dodatkowo zapewnia: