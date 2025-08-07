Kask obowiązkowy na rowerze i hulajnodze. Ministerstwo odkryło karty

Rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych czeka rewolucja w przepisach. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o wprowadzeniu obowiązku jazdy w kasku dla miłośników tych "jednośladów". To reakcja na lawinowy wzrost wypadków na rowerach i hulajnogach.

– W zderzeniach z udziałem rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz UTO powszechne są urazy głowy. To jedna trzecia wszystkich urazów odnoszonych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Badania pokazują wyraźny związek między niestosowaniem kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej a urazowym uszkodzeniem mózgu – zauważa ministerstwo. Zdaniem resortu noszenie kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej może zmniejszyć ryzyko urazów głowy nawet o 44 proc. Z kolei rowerzyści w kaskach są o 60 proc. mniej narażeni na poważne urazy głowy i mózgu oraz o 70 proc. mniej narażeni na śmierć niż ci bez ochrony. Stąd zmiany oraz sankcje za złamanie obowiązku.

Dwie zmiany w prawie drogowym. Nowy obowiązek w 2025

Ustawa rozszerza obowiązek używania kasków przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Do tego obowiązek zakładania w kasku będzie dotyczył dziecka w wieku do 7 lat przewożonego rowerem na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Ministerstwo spodziewa się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca 2025 roku. W skrócie zmiany wprowadzają:

Obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16. roku życia korzystających z rowerów i hulajnóg elektrycznych;

Obowiązek przewożenia dzieci do 7. roku życia na rowerze w foteliku i w kasku.

Jaki mandat za brak kasku na rowerze lub hulajnodze elektrycznej?

Za naruszenie obowiązku korzystania z kasku ochronnego przewidziano kary. Z dokumentu Ministerstwa Infrastruktury wynika, że mandat od 20 do 100 zł będzie musiał zapłacić rodzic lub opiekun. W znowelizowanym kodeksie drogowym mówi o tym nowy art. 89a:

§ 1. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia , dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny od 20 do 100 złotych albo karze nagany ;

, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega ; § 2. Tej samej karze podlega ten, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 17 roku życia, dopuszcza do przewożenia przez nią na rowerze dziecka w wieku do lat 7 nieumieszczonego na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.

85 proc. więcej wypadków na hulajnogach

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w pierwszych 5 miesiącach 2025 r. w porównaniu do zeszłego roku nastąpił ogromny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Statystyki poszybowały o 85 proc., rannych było więcej o 107 proc. Przy czym aż 55 proc. stanowiły zdarzenia, których sprawcami były dzieci poniżej 17 roku życia, a wypadki te skutkowały śmiercią jednej osoby, 72 odniosły obrażenia.

Zaostrzone przepisy już działają. Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika?

Zgodnie z ustawą, e-hulajnogi nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h. Operatorzy blokują możliwość przekroczenia tej prędkości w swoich pojazdach.

Policja ma do dyspozycji zaostrzone przepisy dotyczące rowerzystów, osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi czy urządzeniami transportu osobistego UTO. Od 2021 roku jeśli użytkownicy tych pojazdów chcą np. korzystać z chodnika, wówczas muszą spełnić przynajmniej dwa warunki: poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 6 km/h) oraz w każdej sytuacji ustępować pierwszeństwa pieszemu. Inaczej grozi im mandat, a mówi o tym artykuł 86a kodeksu wykroczeń:

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

3000 zł to mandat dla rowerzysty lub za prędkość na hulajnodze

W ekstremalnych sytuacjach policjant może sięgnąć po art. 97. Wówczas kara na poziomie 3000 zł potrafi okazać się droższa niż hulajnoga czy rower. Na dowód cytat: