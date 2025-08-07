Ranking miast przyjaznych kierowcom 2025

To już dziewiąta edycja rankingu przygotowanego przez Oponeo.pl i Yanosik. Eksperci ponownie przyjrzeli się polskim miastom i przeanalizowali dane, by odpowiedzieć na pytanie, "gdzie kierowcom jeździ się najlepiej?". Ocenie podlegały m.in. koszty utrzymania samochodu, a także kwestie związane z komfortem i bezpieczeństwem jazdy.

Reklama

19 miast podzielono na dwie grupy. Tu kluczem była liczebność - w osobnych kategoriach rywalizowały miasta powyżej oraz poniżej 300 tys. mieszkańców. Które zwyciężyły, a w których kierowcy mają pod górkę? Oto wyniki.

Bydgoszcz i Sosnowiec. Tu kierowcy mają najlepiej

Bydgoszcz i Sosnowiec zwyciężają w Rankingu miast przyjaznych kierowcom 2025. W grupie dziewięciu największych polskich miejscowości zaskakuje niska, przedostatnia pozycja Gdańska, który przez lata zajmował wysokie lokaty na podium, a w ubiegłym roku zwyciężył w zestawieniu. Bydgoszcz odskoczyła punktowo od zajmującego drugie miejsce Lublina oraz dzielących trzecią pozycję Warszawy i Krakowa. Miasta, które uplasowały się poza podium to kolejno: Szczecin, Łódź i Wrocław (ex aequo) oraz wspomniany Gdańsk. Zestawienie zamyka Poznań z najmniejszą liczbą punktów.

Reklama

W kategorii miast poniżej 300 tys. mieszkańców widać dominację Śląska. To już trzeci rok, gdy w swojej klasie wygrywa Sosnowiec. W tegorocznej edycji, na podium towarzyszą mu Częstochowa i Gliwice. Poza podium - Radom, Katowice, a także Białystok oraz Kielce - wspólnie zajmujące pozycję szóstą. Za nimi plasują się Toruń i Gdynia, które względem ubiegłego roku zaliczyły spory spadek. Zestawienie ponownie zamyka Rzeszów. Stolica województwa podkarpackiego również rok temu wylądowała na ostatnim miejscu rankingu. Oto kompletne zestawienia wraz z punktacją (im więcej tym lepiej):

Miasta powyżej 300 000 mieszkańców:

Bydgoszcz - 45 punktów Lublin - 38 punktów Kraków i Warszawa - 36 punktów Szczecin - 34 punkty Wrocław i Łódź - 33 punkty Gdańsk - 32 punkty Poznań - 29 punktów

Miasta poniżej 300 000 mieszkańców:

Sosnowiec - 54 punkty Częstochowa - 53 punkty Gliwice - 48 punktów Radom - 43 punkty Katowice - 41 punktów Białystok i Kielce - 39 punktów Toruń - 36 punktów Gdynia - 34 punkty Rzeszów - 31 punktów

Najlepsze miasta dla kierowców. Jak powstaje ranking?

Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom, tworzony przez Oponeo.pl i Yanosik, opiera się na danych, które realnie pokazują, jak jeździ się po polskich miastach. Brane są pod uwagę m.in. średnie prędkości poruszania się po mieście, liczba kolizji, ceny paliwa, koszt polisy OC, wymiany opon czy nawet liczba stacji ładowania aut elektrycznych. Nowością (a właściwie nieobecnością) jest brak kategorii carsharingu. Powód? Autorzy zestawienia argumentują, że usługa nie przyjęła się w Polsce tak, jak kiedyś prognozowano, a na rynku pozostało już niewielu operatorów takich systemów.

Wszystkie dane pochodzą z systemu Yanosik, czyli od samych kierowców. – Dzięki temu mamy pewność, że wnioski płynące z analiz opierają się na rzeczywistych i reprezentatywnych danych – tłumaczy Michał Rożyński z firmy Neptis S.A., do której należy system Yanosik.

Bez urzędników i bez taryfy ulgowej

Co istotne, samorządy nie mają żadnego wpływu na wyniki ani metodologię badania. Jedyne, co dostarczają, to publiczne informacje o strefach płatnego parkowania. Cała reszta to cyfry i dane z tras, pozyskiwane z pierwszej ręki. To to, z czym kierowcy mierzą się na co dzień.

- Zestawienie danych liczbowych nie oddaje w pełni wszystkich nastrojów i obserwacji. Pozwala ono jednak na obiektywną ocenę oraz porównanie aspektów, które dla kierowców niewątpliwie mają znaczenie. Nie szukamy miejsca idealnego, a takiego, które wypada najlepiej na tle pozostałych. Które może inspirować i podsuwać sprawdzające się rozwiązania – mówi Iza Maciejko-Osmańska z Oponeo.pl.

Ranking od lat tworzony jest w tej samej formule – porównywane są największe polskie miasta, podzielone na dwie grupy według liczby mieszkańców. Szczegóły dotyczące punktacji i wyniki z poszczególnych lat można porównać na stronie pod tym linkiem.