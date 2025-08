180 nowych czołgów K2 Czarna Pantera dla Polski. Umowa z Koreańczykami podpisana

Polskie wojska pancerne dostaną do dyspozycji nową partię 180 czołgów K2 Czarna Pantera i w ten sposób zostanie podwojona liczba tych maszyn. W Gliwicach Agencja Uzbrojenia i koreańska spółka Hyundai Rotem podpisały umowę, która przewiduje również transfer technologii oraz uruchomienie produkcji czołgów w konfiguracji K2PL.

– To właśnie tutaj, w Bumarze Łabędy, dojdzie do transferu technologii. Polska zyska zdolność do produkcji czołgów. Spośród 180 czołgów objętych umową wykonawczą, 64 będą w spolonizowanej wersji – z czego 61 powstanie w Gliwicach z użyciem polskich komponentów. Nowe wersje będą bogatsze niż dotychczasowe, a produkcja ruszy już w przyszłym roku. W latach 2028–2030 planowana jest pełnoskalowa produkcja krajowa– powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowe czołgi K2PL do produkcji w Gliwicach od 2026 roku

Dostawa 180 czołgów K2 zostanie zrealizowana w latach 2026-2030. 116 maszyn przyjedzie w dotychczasowej konfiguracji K2GF (2026-2027). Pozostałe 64 będzie już w wersji K2PL (2028-2030). Umowa przewiduje, że produkcja 61 czołgów K2PL będzie realizowana w fabryce Bumar-Łabędy, a pierwsze trzy K2PL zostaną wyprodukowane w Korei i poddane testom w związku ze zmianami w odniesieniu do K2GF.

Polskie czołgi K2 Czarna Pantera ze zamianami w konfiguracji

Wszystkie zakontraktowane czołgi K2 zostaną wyposażone w system łączności zgodny z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP, a także w system zarządzania polem walki BMS, kompatybilny z systemem, w który zostaną wyposażone czołgi M1A2 ABRAMS. Zmiany w konfiguracji przewidzianej dla czołgów w polskiej wersji K2PL obejmują:

wzmocnienie opancerzenia,

doposażenie w system obserwacji dookólnej,

system antydronowy,

aktywny system ochrony pojazdów,

możliwość zastosowania amunicji programowalnej z innego źródła oraz polskiego 12,7 mm WKM.

180 nowych czołgów K2 to nie wszystko

Umowa przewiduje także dostawę 81 wozów towarzyszących, w tym 31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów. Do tego są pakiety szkoleniowy i logistyczny oraz zapas amunicji. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych, zestawy narzędzi specjalnych, wyposażenie testowe, narzędzia obsługowe i dokumentacja techniczna. Pakiet szkoleniowy obejmuje amunicję treningową, symulatory pokładowe ETS (Embedded Training System) oraz szkolenia instruktorów, załóg i personelu technicznego.

Czołg K2 Czarna Pantera w północno-wschodniej Polsce lepszy niż Abrams?

K2 Czarna Pantera (Black Panther) to czołg produkowany przez Huyndai Rotem. Od 2014 r. znajduje się na wyposażeniu koreańskiej armii. K2 jest jedynym obok japońskiego Typ 10 czołgiem zaprojektowanym w XXI wieku. Załoga składa się z trzech osób.

K2 waży ok. 55 ton, dla porównania amerykański Abrams w najnowszych wersjach dochodzi do 70 ton, a niemiecki Leopard 2 to ponad 60 ton. Wojskowi uważają, że czołgi K2 Black Panther lepiej nadają się do eksploatacji w północno-wschodniej Polsce właśnie ze względu na masę mniejszą niż M1A2 SEPv3 Abrams.

Jaka moc silnika i uzbrojenie? Czołg K2 trafi trafi wroga z 8 km

Silnik Diesla o mocy 1500 KM pozwala K2 poruszać się w terenie z prędkością 50 km/h (70 km/h po drogach utwardzonych). W podwoziu zastosowano zawieszenie hydropneumatyczne. Głównym uzbrojeniem jest 120-milimetrowa armata, która dzięki automatowi ładowania potrafi wystrzelić 10 pocisków na minutę. Do tego specjalna amunicja KSTAM (Korean Smart Top Attack Munition) pozwala niszczyć cele oddalone nawet o 8 km.

Czołg K2 z systemem hard-kill odpowie przeciwpociskami na zagrożenie

K2 ma opinię najbardziej cyfrowego czołgu na świecie. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Czarna Pantera jest również wyposażona w system ochrony aktywnej soft-kill, który zakłóca naprowadzanie wrogich pocisków przeciwpancernych. Do tego czołg można doposażyć w układ typu hard-kill, czyli rozwiązanie odpowiadające przeciwpociskami na zagrożenie.