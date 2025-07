GAC debiutuje w Polsce. Nowa marka rusza z biznesem

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i nie traci apetytu na ekspansję…

Reklama

Teraz GAC wybrał Polskę na pierwszy kraj UE, w którym zaoferuje swoje samochody. Na rynek wjeżdża dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland. Pierwsze sztuki modelu GAC Hyptec HT właśnie dopłynęły do nas z Chin. Czym ten samochód chce do siebie przekonać kierowców nad Wisłą?

Tak wygląda GAC Hyptec HT, to nowy SUV w stylu coupe

Z pewnością rozmachem niemal 5-metrowej sylwetki ustawionej na 19-calowych kołach. Hyptec HT z gładkim nadwoziem SUV-a w stylu coupe imponuje stylistyką i jakością wykonania. Już od progu robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie gdzie należy. Świetne wrażenie robi tapicerka z naturalnej skóry Nappa. Do tego nawet podsufitka, boczki drzwi i deska rozdzielcza są z przyjemnego w dotyku materiału przypominającego zamsz.

Lista standardowego wyposażenia obejmuje 70 pozycji

Fotel kierowcy ma 12-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 10-stopniową, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Z ciekawszych rozwiązań mamy również panoramiczny dach z elektryczną roletą, ukrywane klamki czy 22 głośniki dające dźwięk 7.1.2 Dolby Atmos oraz dźwiękochłonne szyby. Seryjnie takiego luksusu ze świecą szukać u niemieckich konkurentów, nawet tych w cenie kawalerki w Sopocie.

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, niemal 15-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi ikonami. Czujniki parkowania są z przodu i tyłu, a kamery dają obraz 360 stopni. Mała kierownica – w porównaniu do europejskich aut – idealnie leży w dłoniach. Wysunięty pod szybę 8,8-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

GAC Hyptec HT dzięki płaskiej podłodze i niemal 3-metowemu rozstawowi osi zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Oparcia są regulowane (kąt odchylenia do 143°), stąd można niemal się położyć. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do siedzenia kierowcy zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

GAC Hyptec HT – jak pojemność bagażnika? Skoda Superb ma rywala

GAC Hyptec HT jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie ukryty pod elektrycznie sterowaną klapą bagażnik o pojemności 670 litrów. To 25 litrów więcej niż Skoda Superb liftback.

GAC Hyptec HT - szybki SUV z napędem na tył

Wreszcie napęd. GAC Hyptec HT to SUV dużym akumulatorem o pojemności prawie 73 kWh. Silnik elektryczny na tylnej osi zapewnia 244 KM (355 Nm). W efekcie można liczyć na dynamiczną jazdę (przyspieszenie w 6,8 s od 0 do 100 km/h) i zasięg na poziomie 450 km. Uzupełnienie energii do 80 proc. trwa niecałe 30 minut – przyzwoicie. Auto zaskakuje również pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na 11 m, niemal jak Skoda Fabia (10,4 m).

Ile kosztuje GAC Hyptec HT? 40 000 zł zrobi dużą różnicę

GAC Hyptec HT w Polsce na celownik bierze takie modele jak m.in. Lexus RX, BYD Sealion 7 czy XPENG G9. Cena? Jeśli ma się sprzedawać lepiej od konkurencji, to powinien kosztować od ok. 200 000 zł do 250 000 zł. Wówczas po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto nowy SUV stanieje do 160 000 zł. To świetna cena za auto tej klasy. Na tym jednak nie koniec…

GAC Aion V to nowy SUV w cenie dla Kowalskiego. Jak wygląda?

W kolejce do debiutu czeka już GAC Aion V, czyli SUV zaprojektowany na rynki europejskie. Z nadwoziem o długości ponad 4,6 m powalczy w klasie takich aut jak Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Duży rozstaw osi (prawie 2,8 m) przekłada się na przestronne wnętrze o powierzchni 4,42 m2. Wyposażenie obejmuje m.in. lidar obsługujący systemy bezpieczeństwa czy system multimedialny napędzany przez AI.

Popisem inżynierów jest wydajny napęd, który stanowi silnik o mocy 224 KM i akumulator 75 kWh. Taki potencjał wystarczy, by od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,9 sekundy. Architektura 400V i 180 kW mocy ładowania pozwalają zwiększyć zasięg o 370 km w 15 minut. Producent deklaruje niezwykle niskie zużycie energii, na poziomie 12,8 kWh/100 km. Zasięg - ponad 520 km.

Aion V - osiągi i cena. Nowy SUV o 39 900 zł tańszy niż Skoda

W Niemczech ceny startują od ok. 35 000 euro. To oznacza, że w Polsce Aion V może kosztować na poziomie 150 000 zł. To byłaby rewelacyjna oferta za tak duże auto – szczególnie, że dzięki maksymalnej dopłacie 40 000 zł z programu NaszEauto cena spadłaby do 110 000 zł.

Konkurencja? Skoda Enyaq 60 z silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 wyposażony w sensowny napęd 286 KM to wydatek 186 590 zł. Nowa Kia EV6 jest dostępna z większym akumulatorem 84 kWh i silnikiem 229 KM - taki model w promocji wymaga 205 500 zł.

Oto GAC Aion UT - tak wygląda nowy samochód dla ludu. Ile kosztuje?

Jednak prawdziwą bombą może okazać się GAC Aion UT, czyli 5-drzwiowy kompaktowy hatchback o długości 4,3 m. Kierowcy w Polsce z pewnością docenią ogromny bagażnik z wanną ukrytą pod podłogą – kufer zapewnia solidne 440 litrów pojemności (VW ID.3 oferuje 385 l) i 1600 l po złożeniu tylnej kanapy. Atutem jest również przestronność kabiny, szczególnie z tyłu można rozsiąść się jak w aucie o dwie klasy większym.

GAC Aion UT – ogromny bagażnik, zaskakująco przestronne wnętrze

Po zajęciu miejsca za kierownicą mistrzem pierwszego wrażenia jest niemal 15-calowy ekran dotykowy, czyli centrum sterownia funkcjami pokładowymi. Do tego poczucie solidności wykonania wnętrza podkreślają takie drobiazgi, jak choćby miękki odgłos zamykania drzwi znany z aut premium. Wyposażenie standardowe to m.in. elektrycznie sterowane fotele, pełen zestaw systemów bezpieczeństwa czy adaptacyjny tempomat.

Samochód wykorzystuje silnik o mocy 204 KM i akumulator 60 kWh. Taki zestaw ma zapewnić zasięg na poziomie 420 km. Ładowanie od 30 do 80 proc. potrwa 24 minuty.

Ile kosztuje GAC Aion UT? Jaki silnik i moc?

Volkswagen ID.3 obecnie wymaga kwoty ok. 141 600 zł. Auto chińskiego producenta z pewnością będzie tańsze. Przy cenie na poziomie 130 000 zł i z dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto finalnie GAC Aion UT może kosztować ok. 90 000 zł. W efekcie jako najbardziej przystępny model elektryczny nowej marki w Polsce mocno obniży próg wejścia do świata samochodów na prąd z baterii.

Polak będzie zadowolony z cen, dostępności i 8 lat gwarancji na samochód

– Samochody marki GAC będą objęte 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors, firmy odpowiedzialnej za dystrybucję nowej chińskiej marki. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów – zapowiedział.

Na początek działalności ruszy flagowy salon GAC w Warszawie – otwarcie obiektu zaplanowano na sierpień. Równolegle trwają prace przy budowie sieci dilerskiej, obejmującej największe polskie aglomeracje – Warszawę, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin. Docelowo ma działać 12 punktów zapewniających szeroką dostępność serwisu oraz samochodów GAC w całej Polsce.