Koncern GAC wjeżdża do Polski. Jameel Motors rusza ze sprzedażą

Tomasz Sewastianowicz: Skąd arabski inwestor w Polsce i dlaczego wprowadza chińskie samochody? Jakie marki będą dostępne?

Marcin Słomkowski: Jameel Motors należy do saudyjskiej rodziny Jameel. Jako Jameel Motors, czyli niezależny, międzynarodowy dystrybutor samochodów Toyota, Lexus, BYD i wielu innych z powodzeniem działa na takich rynkach jak Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, Australia czy Chiny. Widzimy, że Polska to dziś jeden z najszybciej rozwijających się rynków motoryzacyjnych w Europie. Potwierdzają to chociażby dane JATO Dynamics. Dostrzegamy tu ogromny potencjał wzrostu, szczególnie w obszarze elektromobilności i nowoczesnych technologii.

Od 25 lat pracuje z rynkiem motoryzacyjnym i różnymi markami. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co wnosi do Europy marka GAC. Dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować polskim klientom samochody, które łączą innowacyjność, wysoką jakość i atrakcyjną cenę. Stąd wybór padł właśnie na GAC, jednego z największych chińskich producentów, firmę obecną na liście Fortune Global 500 mającą za sobą wieloletnią współpracę z takimi markami jak Toyota czy Honda.

Tak wygląda duży SUV dla rodziny i luksusowy SUV coupe. Jakie ceny?

Kiedy ruszy sprzedaż? Jakie modele zaoferujecie na początku działalności?

Sprzedaż planujemy rozpocząć w trzecim kwartale 2025 roku. Na początek wprowadzimy modele elektryczne marki GAC, takie jak rodzinny Aion V czy luksusowy Hyptec HT. Każdy z nich odzwierciedla zaawansowaną technologię i wysokie standardy jakości marki GAC.

Przykładowo GAC Aion V to średniej wielkości SUV z segmentu C o zasięgu do 520 km. Samochód jest wyposażony w ultraszybkie ładowanie technologii 3C, które pozwala naładować baterię od 30 do 80 proc. w zaledwie 20 minut. Aion V oferuje zaawansowany system autonomicznej jazdy L2+, czterostrefową klimatyzację, przednie siedzenia z funkcją masażu i przestronne wnętrze zaprojektowane z myślą o komforcie długich podróży.

Kolejnym modelem będzie GAC Hyptec HT, czyli elektryczny SUV w stylu coupe, który łączy sportowe osiągi z komfortem klasy premium. Osiąga moc 380 KM, a jego zasięg wynosi 450 km. Samochód posiada luksusowe wnętrze z tapicerką ze skóry nappa, system audio klasy premium z 22 głośnikami Dolby Atmos oraz największy w klasie zakres regulacji oparć tylnej kanapy do 143 stopni. Wszystko to zapewnia pasażerom wyjątkowy komfort podróży.

Poziom cenowy będziemy w stanie określić po zakończeniu analizy rynku i wyliczeniu wszelkich kosztów. Zapewniam, że nasza propozycja będzie wyjątkowo atrakcyjną na tle konkurencji w segmencie elektrycznych samochodów premium.

Nowa marka GAC w Polsce. Nie tylko cena zaskoczy

Dlaczego polski kierowca powinienem kupić samochód GAC zamiast europejskiej, koreańskiej czy japońskiej marki?

Nasze samochody oferują znacznie więcej niż tylko atrakcyjną cenę. Łączymy nowoczesny design z zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy, doskonałym infotainmentem i najwyższym poziomem bezpieczeństwa, co potwierdzają wyniki testów Euro NCAP. Poza konkurencyjnymi zasięgami czy technologią wydajnego ładowania stawiamy na jakość wykonania, luksusowe wnętrza, innowacje i realną wygodę użytkowania.

GAC wjeżdża do Polski, kiedy już kilka innych marek z Chin zdążyło się rozpędzić. Nie sądzicie, że robi się ciasno? Czym chcecie przyciągnąć klientów?

Rynek elektromobilności w Europie, a zwłaszcza w Polsce, jest nadal na etapie dynamicznego wzrostu. Widzimy przestrzeń dla marek, które oferują najwyższą jakość i innowacje w przystępnej cenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu GAC w produkcji samochodów i zaawansowanemu rozwojowi technologicznemu wierzymy, że mamy unikalną propozycję. Nasza oferta wyznaczy nowe standardy jakości w stosunku do ceny w swoim segmencie.

Nowa marka rusza z biznesem w Polsce. Na liście Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin

Jaki będzie model biznesowy sprzedaży w Polsce? Oddzielna sieć dilerska? W ilu salonach będą dostępne auta?

Na początek otwieramy flagowy salon GAC w Warszawie, którego inauguracja planowana jest na trzeci kwartał 2025 roku. Równolegle finalizujemy prace przy budowie profesjonalnej sieci dilerskiej, obejmującej największe polskie aglomeracje – Warszawę, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin. To 12 punktów zapewniających szeroką dostępność serwisu oraz samochodów GAC w całej Polsce.

Jesteśmy na końcowym etapie rozmów z naszymi partnerami, aby zapewnić polskim kierowcom nie tylko pełen dostęp do gamy modeli i serwisu, ale przede wszystkim najwyższy standard obsługi. Zależy nam, aby relacja z klientem nie kończyła się na zakupie – chcemy być wsparciem na każdym etapie użytkowania samochodu.

Liczycie na klientów indywidualnych czy firmowych?

Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W pierwszej fazie działalności szczególnie liczymy na klientów prywatnych, zainteresowanych elektromobilnością. W dalszej perspektywie planujemy aktywnie rozwijać segment flotowy, oferując konkurencyjne warunki finansowania i serwisu.

Kowalski będzie zadowolony z cen i 8 lat gwarancji na samochód

Jak będą wyglądały warunki gwarancji i serwisu?

Będziemy oferować bardzo kompleksowe warunki gwarancyjne, które zapewnią naszym klientom pełne bezpieczeństwo użytkowania. Każdy samochód marki GAC będzie objęty 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie wysokiej jakości produktów, ale również bezproblemowej eksploatacji pojazdów na przestrzeni wielu lat. W Polsce współpracujemy z wybranymi partnerami serwisowymi, którzy będą odpowiedzialni za pełną obsługę posprzedażną, szybki dostęp do części zamiennych oraz profesjonalne wsparcie techniczne.

Tak wygląda najtańszy model GAC Aion UT. Na starcie o 40 000 zł taniej. W drodze hybrydy

Jakie premiery szykujecie dla polskich kierowców w najbliższym czasie? Będzie auto dla ludu?

Poza wspomnianymi już wcześniej GAC Aion V oraz luksusowym GAC Hyptec HT, następny planowany model to GAC Aion UT (foto niżej), czyli modnie wystylizowany 5-drzwiowy hatchback o zasięgu 430 km. Każdy z nich wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów.

Nowa fabryka samochodów? "Polska jest dla nas rynkiem strategicznym"

Może inwestycja w fabrykę samochodów w Polsce?

Na obecnym etapie skupiamy się na skutecznym wprowadzeniu marki GAC na polski rynek i budowie silnej pozycji sprzedażowej. Jeśli chodzi o ewentualne inwestycje w produkcję lokalną, to obecnie nie możemy udzielić konkretnych informacji, ale Polska jest dla nas rynkiem strategicznym.