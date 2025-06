Marka Chery od 30 czerwca 2025 rusza z biznesem w Polsce. To debiut w Unii Europejskiej

Grupa Chery to państwowy koncern motoryzacyjny istniejący od 1997 roku. To także pierwszy chiński producent samochodów osobowych, który zaczął je masowo eksportować. Do tej pory sprzedał na świecie ponad 13 mln aut. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów rodowych – Jaguara i Land Rovera. Firma zgłosiła ponad 29 000 patentów, z których ponad 18 000 zostało przyznanych.

Cheryod stycznia do maja 2025 roku wyeksportowało łącznie 443 940 aut, co pozwoliło marce utrzymać pierwsze miejsce wśród chińskich producentów samochodów osobowych pod względem eksportu. Tylko maju z Chin na inne rynku wysłano 100 737 sztuk, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w ujęciu rocznym. Nad Wisłą Grupa Chery od ponad roku oferuje auta swoich dwóch najmłodszych marek Omoda & Jaecoo. Jednak ambicje chińskiego biznesu są znacznie większe. Oto "imienna" marka Chery wybrała Polskę jako pierwszy kraj swojego debiutu w UE i od dziś oficjalnie rusza ze sprzedażą samochodów. Do końca 2025 roku zamierza otworzyć 25 salonów. To jednak nie koniec, bo istotny punkt na mapie Chery znajduje się również w Polsce – zbudowany u nas magazyn części zamiennych pozwoli uniknąć problemów logistycznych przy serwisowaniu samochodów.

Pierwsze samochody marki Chery na rynku. Oto 4 SUV-y serii Tiggo

– Polska jest pierwszym krajem w regionie UE, w którym Grupa Chery wprowadzi na rynek swoje produkty pod marką Chery – powiedział dziennik.pl Hong Binbao, menadżer marki Chery. Na początek zadebiutuje linia modelowa Tiggo, która skupia się na SUV-ach.

Tiggo 4 z napędem hybrydowym

Tiggo 7 z klasycznym silnikiem spalinowym i hybryda plug-in

Tiggo 8 jako hybryda plug-in i z silnikiem benzynowym

Tiggo 9 jako hybryda plug-in

Chery Tiggo 7 będzie hitem w Polsce? Sprzedali ponad 1 mln aut

Jako pierwszy z całej rodziny debiutuje 4,5-metrowy kompaktowy SUV Chery Tiggo 7. Ten model ma być koniem pociągowym biznesu w Polsce. Globalnie seria Toggo 7 już stała się najlepiej sprzedającym się chińskim SUV-em w swojej klasie pod względem wolumenu eksportu - ponad 1 milion wyeksportowanych aut.

Na pokładzie Tiggo 7 witają cyfrowe zegary i wyświetlacz systemu multimedialnego zgrupowane za jedną zakrzywioną taflą. Ucieszy również obecność kilku osobnych przycisków oraz fizycznych pokręteł, które ułatwią obsługę. Rywalami Tiggo 7 jest m.in. Kia Sportage, Hyundai Tucson czy Ford Kuga. Bagażnik oferuje 500 litrów pojemności z możliwością powiększenia do ponad 1300 l po złożeniu oparć kanapy.

Chery Tiggo 7 w wersji bazowej pod maską skrywa turbodoładowany silnik 1.6 TGDI/147 KM (275 Nm) połączony z dwusprzęgłowym automatem. W gamie dostępne będą warianty z napędem na przednie koła i 4x4. Zdaniem producenta samochód powinien średnio zużywać 7 l benzyny na 100 km (lub 7,8 l/100 km w wersji z napędem na obie osie).

Chery Tiggo 7 z benzynowym silnikiem 1.6 Turbo czy hybryda 1.5?

Alternatywą dla klasycznego silnika spalinowego jest hybryda plug-in Chery Super Hybrid (CSH) złożona z jednostki benzynowej 1.5 TGDI i silnika elektrycznego. Inżynierowie są szczególnie dumni z wysokiej sprawności cieplnej dochodzącej do 48 proc. Zasięg EV wynosi do 90 km. W trybie hybrydowym Tiggo 7 ma pokonać 1200 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 7,5 sekundy. Kierowca będzie mógł wybierać spośród kilku trybów jazdy. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 0,8 l/100 km, oczywiście pod warunkiem regularnego ładowania. Po wyczerpaniu baterii zapotrzebowanie na benzynę ma wynosić 6 l/100 km.

Chery Tiggo 7 w Polsce w trzech wersjach: Essential, Comfort oraz Prestige AWD.

Najtańszy Chery Tiggo 7 z silnikiem 1.6 w wersji Essential zaoferuje m.in.:

pełne światła LED,

18-calowe koła,

komplet systemów bezpieczeństwa – 24 kluczowe systemy

ADAS w tym ACC (aktywny tempomat), AEB (autonomiczne hamowanie awaryjne), BSD (monitorowanie martwego pola), RCTA (ostrzeżenie o ruchu poprzecznym przy cofaniu),

7 poduszek powietrznych,

monitorowanie zmęczenia kierowcy (DMS),

klimatyzację automatyczną

system infotainment z obsługą Android Auto i Apple CarPlay.

zakrzywiony wyświetlacz 24,6 cali,

głośników, fotel kierowcy sterowany automatycznie aż w 6 kierunkach oraz dostęp bezkluczykowy.

Tak wygląda Chery Tiggo 7 z silnikiem 1.6 w wersji Comfort

Chery Tiggo 7 z silnikiem 1.6 w wersji Comfort jest bogatszy o m.in.: podgrzewane, automatycznie składane lusterka boczne, kamerę 540°, skórzaną tapicerkę, podgrzewane przednie fotele, fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach, 64-kolorowe oświetlenie ambientowe oraz nagłośnienie Sony z 8 głośnikami. Na pokładzie jest jeszcze bezprzewodowa 50W ładowarka do smartfonów, system jonizacji powietrza z filtrem PM2.5.

Chery Tiggo 7 z silnikiem 1.6 w wersji Prestige AWD to m.in. napęd 4x4 i siedem trybów jazdy, w tym także tryby terenowe jak śnieg, błoto i piasek. Wyposażenie obejmuje: 19-calowe koła, boczne lusterka z funkcją pamięci ustawienia, elektrycznie zamykany i otwierany bagażnik, fotel kierowcy z pamięcią ustawienia, przednie fotele z funkcją podgrzewania oraz wentylowania, system perfumowania wnętrza, wyświetlacz typu Head-Up oraz panoramiczny dach.

Chery Tiggo 8 kontra Toyota RAV4 czy Kia Sorento

Producent liczy również, że polskim rodzinom do gustu przypadnie Chery Tiggo 8, który 4,7-metrowym nadwoziem powalczy w segmencie D-SUV, czyli stawi czoło takim tuzom jak Toyota RAV4, Kia Sorento, Hyundaia Santa Fe czy Renault Espace. Podstawowy wariant napędza benzynowy silnik 2.0 TGDI o mocy 197 KM (375 Nm) połączony z 7-biegowym dwusprzegłowym automatem i napędem 4x4 firmy ZF (spalanie na poziomie 7,4 l/100 km). Chery wprowadzi także hybrydę plug-in złożoną z jednostki benzynowej 1.5 TGDI i silnika elektrycznego.

Parkowanie ułatwi system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania.

Ile kosztuje Chery Tiggo 7? Z taką ceną to będzie hit

Ceny? Chery Tiggo 7 w Chinach kosztuje od 74 900 juanów, czyli od ok. 37 450 zł. Samochody tej firmy są dziś dostępne we Włoszech pod marką Dr oraz w Hiszpanii jako Ebro. Na hiszpańskim rynku odpowiednik Chery Tiggo 7 kosztuje od 27 900 euro, czyli ok. 116 000 zł.

Jeśli w Polsce cennik tego SUV-a otworzy kwota od 120 000 zł, wówczas można spodziewać się nowego hitu wśród klientów indywidualnych. Większy Tiggo 8 jako model Ebro to wydatek od 33 500 euro, co po przeliczeniu daje cenę od 140 000 zł (Toyota RAV4 kosztuje od 176 100 zł zł).

Najtańszy SUV to Chery Tiggo 4

Następnie pojawi się Chery Tiggo 4. Najmniejszy i najtańszy SUV z nadwoziem o długości ponad 4,3 m (2,6 m rozstaw osi) na rynku powalczy w klasie, w której rozpycha się Dacia Duster. Na celownik trafi także Renault Captur czy Toyota C-HR. Pod maską hybryda..

Chery Tiggo 9 - niemal 5-metrowy SUV z luksusem na pokładzie

Chery Tiggo 9 to będzie największy SUV nowej marki w Polsce. Z ponad 4,8-metrowym nadwoziem i wyposażeniem z wyższej półki (w tym 15,6-calowy ekran stacji multimedialnej, podwójne szyby czy system ENC, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości) ma powalczyć w klasie Lexusa RX czy Mazdy CX-60.

Chery daje 8 lat gwarancji na samochody. Jakie warunki?

Wszystkie modele Chery są objęte podstawową gwarancją na 7 lat lub 150 000 km, obowiązującą zarówno w przypadku wersji spalinowych, jak i hybrydowych plug-in (PHEV). W przypadku kluczowych komponentów układu elektrycznego – takich jak bateria trakcyjna, silnik elektryczny i elektroniczny moduł sterujący – w modelach PHEV obowiązuje wydłużona ochrona: 8 lat lub 160 000 km. Gwarancja obejmuje również lakier (3 lata) oraz ochronę antykorozyjną nadwozia (12 lat). Dla części zamiennych przewidziano 2-letnią gwarancję bez limitu przebiegu.

Pomoc drogowa 24/7 przez 3 do 7 lat

Do tego standardem w Chery jest bezpłatna pomoc drogowa przez 3 lata. Co ważne D – można ją przedłużyć nawet do 7 lat, pod warunkiem regularnego serwisowania auta w autoryzowanych punktach. Program działa 24 godziny na dobę i obejmuje nie tylko holowanie, ale też zwrot kosztów transportu (w tym bilety kolejowe i lotnicze), zakwaterowanie na czas naprawy, a także odstawienie naprawionego auta do najbliższego punktu Chery. W przypadku awarii drogowych, jeżeli diagnoza lub naprawa trwają dłużej niż 4 godziny, samochód zastępczy zapewni firma świadcząca pomoc drogową.