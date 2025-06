Od 30 czerwca zmiany cen paliw na stacjach. Wakacyjne promocje ratują kierowców

Ropa tanieje. Po gwałtownych wzrostach związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie sytuacja się odwraca. Jak ta zmiana wpłynie na ceny paliw?

Reklama

– Przejście zmian z hurtu do detaluwymaga czasu – zauważają analitycy e-petrol.pl. – Właściciele stacji muszą najpierw wyprzedać paliwo zakupione po wyższych stawkach. Dlatego na wyraźniejsze obniżki kierowcy będą musieli jeszcze chwilę poczekać – zapowiadają. Jednak sposobem na tańsze tankowanie są wakacyjne promocje. Ale po kolei…

Nowe ceny benzyny 96, oleju napędowego i gazu LPG

Benzyna 95 na przełomie czerwca i lipca ma kosztować od 5,83 do 5,96 zł/l. Szlachetniejsza 98-ka to już wydatek od 6,59 do 6,73 zł za litr. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą płacić za olej napędowy od 6,04 do 6,19 zł/l. Dobre wieści z rynku płyną do użytkowników aut z instalacją LPG – ich ulubione paliwo powinno kosztować w przedziale 2,76–2,82 zł za litr.

Reklama

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że benzyna 95 w hurcie kosztuje tyle co przed kryzysem na Bliskim Wschodzie. Droższy pozostaje diesel. A jak wyglądają ceny na stacjach? Benzyna 95 to wydatek na poziomie 6,01 zł/l, czyli drożej o 18 groszy. Za litr oleju napędowego trzeba płacić 6,09 zł/l (27 groszy więcej). Gaz LPG jest sprzedawany po 2,79 zł/l. Na początku wakacji ceny paliw jeszcze utrzymają wyższy poziom. Stawki, które powitają kierowców na stacjach to:

benzyna 95 będzie kosztować 5,95 – 6,01 zł/l,

benzyna 98 – 6,70 – 6,76 zł/l,

olej napędowy to cena 6,05 6,12 zł/l,

gaz LPG powinien kosztować 2,77 – 2,81 zł/l

Kierowcy mają 2 miesiące. 200 zł zostaje w kieszeni

Zbyt drogo? Ulgę dla portfeli kierowców przez najbliższe 2 miesiące mogą przynieść promocje oferowane przez największe sieci. W obecnej sytuacji, zanim hurtowe obniżki na dobre przełożą się na ceny detaliczne, to dobry sposób na tańsze paliwo.

Orlen w każdy wakacyjny weekend zaoferuje 40 gr rabatu za litr paliwa, jeśli przy okazji kierowca zrobi na stacji zakupy oferty gastronomicznej lub sklepowej za minimum 5 zł (produkty w cenach niepromocyjnych). Z kolei tankowanie wyłącznie benzyny czy oleju napędowego będzie tańsze o 25 gr za każdy litr.

Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów, co oznacza, że w ramach promocji można zakupić łącznie nawet 500 litrów paliwa (pięć tankowań w okresie 27 czerwca 2025 r. – 31 lipca 2025 i pięć tankowań w okresie 1 sierpnia 2025 r. – 31 sierpnia 2025 r.). Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny paliw jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem. Przedstawiciele firmy wyliczają, że tańsze tankowanie w weekendy pomoże zaoszczędzić łącznie 200 zł.

Masz samochód z LPG? Z tej promocji można korzystać bez limitu

Na blisko 400 stacjach Circle K można zatankować paliwa miles oraz miles+ taniej o 35 gr/l. Także gaz LPG będzie dostępny z rabatem – od regularnej ceny zostanie odliczone 10 gr/l. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Zniżka zostanie naliczona do maksymalnie 50 l paliwa. Co ważne, z promocji można korzystać wielokrotnie. Kierowcy na tańsze tankowanie mają czas do 31 sierpnia.

5 razy w miesiącu benzyna 95 i diesel tańsze o 30 groszy

Sieć stacji AVIA w każdy wakacyjny weekend zaoferuje kierowcom 30 groszy rabatu na litrze benzyny 95 i oleju napędowego. W ramach promocji - od piątku do niedzieli - można zatankować maksymalnie 50 litrów. Miesięczny limit to 5 tankowań. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji AVIA GO. Akcja promocyjna potrwa do końca sierpnia 2025 roku.

Dają największy rabat na paliwo

Największym gestem wykazuje się sieć stacji BP. Aplikacja BPme skrywa 5 kuponów z rabatem od 25 gr/l do 45 gr/l. Zniżka jest udzielana na maksymalnie 60 l paliwa przy zakupie minimum 30 l w jednej transakcji i liczona od ceny na dystrybutorze w trakcie tankowania. Promocja trwa do 2 września 2025 r.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.

Na tych stacjach paliw lepiej nie tankować

Gdzie lepiej nie tankować w trasie? Odpowiedź może stanowić najnowszy raport ekspertów aplikacji PanParagon i systemu Yanosik. Najwięcej zapłacimy na stacjach przy autostradach. Benzyna 95 kosztuje tam średnio 6,49 zł/l, olej napędowy 6,43 zł/l, a LPG 3,14 zł/l. Nieco taniej jest na stacjach przy drogach ekspresowych, gdzie ceny poszczególnych paliw wynoszą odpowiednio 6,14 zł/l (benzyna 95), 6,07 zł/l (ON) i 3 zł/l (LPG).

Najkorzystniej wypadają ceny na stacjach zlokalizowanych przy drogach krajowych. Benzyna 95 kosztuje tam średnio 5,81 zł/l, olej napędowy 5,78 zł/l, a LPG - 2,84 zł/l. Różnice sięgające nawet 60-70 groszy na litrze wskazują, że odpowiednio zaplanowane tankowanie w trasie może przełożyć się na realne oszczędności. Zwłaszcza w przypadku dłuższych podróży czy tankowania do pełnego baku.