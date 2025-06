JETOUR wjeżdża do Polski. Nowa marka dla ludu to zaskakująca premiera. Trzy SUV-y na początek

Ma 7 lat i pochodzi z Chin. JETOUR to młoda marka założona w 2018 roku. Należy do Grupy Chery Automobile, czyli państwowego koncernu motoryzacyjnego istniejącego od 1997 roku. Ten sam gigant jest również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów rodowych – Jaguara i Land Rovera. Nad Wisłą Grupa Chery od ponad roku oferuje auta swoich dwóch najmłodszych marek Omoda & Jaecoo. Z kolei imienna marka Chery wybrała właśnie Polskę jako pierwszy kraj swojego debiutu w UE. Jednak wprowadzenie do sprzedaży marki JETOUR władze koncernu wydzieliły z własnych struktur i powierzyły polskiej prywatnej grupie kapitałowej Asian Automotive Distribution Center (AADC) odpowiedzialnej m.in. za import na nasz rynek aut koreańskiej marki KGM (wcześniej jako SsangYong), chińskich BAIC, Bestune, Forthing, DFSK oraz motocykli Kove.

Samochody JETOUR pojawią się w sprzedaży już we wrześniu. Marka pozycjonowana jest jako wolumenowa, czyli na celowniku jest OMODA i MG. Czym chce kusić kierowców? Podczas ekskluzywnego pokazu mogliśmy obejrzeć aż trzy rodzinne SUV-y, które JETOUR zaoferuje w Polsce. W każdym przypadku kartą przetargową będzie czterocylindrowy silnik benzynowy, bogate wyposażenie oraz cena bardziej atrakcyjna niż u konkurencji. Ale po kolei…

JETOUR T2 wygląda jak Toyota Land Cruiser

Model JETOUR T2 serwuje nam niespotykane dotąd w samochodach z Chin proporcje. Dlatego ma szansę stać się najbardziej rozpoznawalnym autem zza Wielkiego Muru. Kształtem przypomina terenówkę zbudowaną przez dziecko z klocków, ale to prawdziwa inżynierska robota. Liczby najlepiej oddają rozmach - długość nadwozia wynosi 4875 mm, szerokość 2006 mm, a wysokość 1880 mm. Rozstaw osi to aż 2800 mm. Na żywo T2 wygląda masywnie jak Toyota Land Cruiser czy Land Rover Defender. Zresztą w nadwoziu ustawionym na 18-calowych kołach jak na dłoni widać inspirację japońskim czy brytyjskim modelem.

Jakość wnętrza T2 wykracza poza standard popularnych marek

W porównaniu do innych modeli z Państwa Środka rewelacyjnie wypada wykończenie T2. Kokpit jest solidnie zmontowany z materiałów wysokiej jakości, których nie powstydziłby się europejskie marki premium. Układ miejsca kierowcy jest przejrzysty. Elektrycznie sterowane fotele są obszerne i miękkie. Siedziska całkiem długie, oparcia wysokie, a całość podpasuje rosłym użytkownikom. Kabina bez trudu zmieści komplet pasażerów.

Za obsługę kluczowych funkcji JETOUR T2 odpowiada 15,6-calowy wyświetlacz. Menu stacji multimedialnej jest zaprojektowane w typowy dla chińskich modeli sposób - w poszczególnych widokach do dyspozycji mamy multum opcji i ustawień. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich lub japońskich systemów. Nie brakuje również fizycznych przycisków, których skupisko otacza pokrętło od sterowania trybami pracy systemu 4x4. Zdolności terenowe ma zapewnić aż 6 ustawień pracy układu napędowego, w tym tryb pełzania oraz 22-centymetrowy prześwit.

JETOUR T2 daje dwa silniki benzynowe do wyboru. Ile kosztuje?

JETOUR T2 będzie dostępny z silnikami benzynowymi. Gama przewiduje jednostkę 1.5 Turbo o mocy 183 KM (290 Nm) oraz 2.0 Turbo/245 KM (390 Nm). W obu przypadkach standardem jest dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów.

JETOUR Dashing kontra Toyota RAV4 i Kia Sportage. Będzie hit?

Drugi model to JETOUR Dashing, który ma być najpopularniejszym autem marki w Polsce. Stylistyką nadwozia z wysuwanymi klamkami przypomina Lamborghini Urus. Ma niecałe 4,6 m długości, 1,9 m szerokości i 1,7 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,72 m. Wymiarami wpisuje się w segment, w którym rządzi Toyota RAV4, Kia Sportage czy Skoda Kodiaq.

W nowocześnie urządzonej kabinie Dashing wita szerokim wyświetlaczem, przestronnością i wyświetlaczem na drzwiach, który podaje temperaturę zewnętrzną oraz poziom zapylenia. Na pokładzie przewidziano także system bezkluczykowego dostępu, 8 głośnikowy audio Surround Hi-Fi Sony, indukcyjną ładowarkę, podgrzewane i klimatyzowane fotele czy 540° panoramiczny system wspomagania parkowania.

Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 486 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 977 litrów.

Ładne i przestronne wnętrze plus duży bagażnik. Silnik 1.5 czy 1.6?

Mocy może dostarczyć silnik 1.5 Turbo/156 KM (230 Nm). Więcej frajdy z jazdy powinna zapewnić znana z modeli OMODA jednostka 1.6 TGDI połączona z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Taki układ dostarczy 197 KM i 290 Nm.

JETOUR X70 PLUS – tak wygląda duży SUV z 7-osobowym wnętrzem

JETOUR X70 PLUS z 4,7-metrowym nadwoziem klasycznego SUV-a powalczy w klasie Mazdy CX-60. Jego cechy charakterystyczne to ogromny chromowany grill i nawet 7-osobowe wnętrze. Gama przewiduje dwa silniki benzynowe. Bazowy 1.5 Turbo zapewni 156 KM mocy i 230 Nm. Jednak przy takich gabarytach lepszym wyborem będzie wariant 1.6 TGDI/197 KM połączony z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią.