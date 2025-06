Czy można stracić prawo jazdy za kierowanie rowerem, motorówką lub skuterem wodnym po alkoholu?

Wypoczynek nad wodą? Świetny pomysł. Jednak wielu żeglarzy wciąż wierzy, że na jachcie mogą spokojnie pić piwo i nic im za to nie grozi. To prawda, jeśli chodzi o członków załogi. Sternik jednak powinien znać ten zapis w prawie:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, prowadzenie jednostki pływającej pod wpływem alkoholu jest zabronione. W przypadku motorówek czy skuterów wodnych, jeśli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila, osoba kierująca podlega odpowiedzialności karnej.

W przypadku pijanych za kierownicą auta czy sterem łodzi przepisy przewidują dwie kwalifikacje. Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) – tu mamy do czynienia z wykroczeniem. Jaka kara? Kodeks w Art. 87. stanowi, że:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy nie przewidują taryfy ulgowej. Wystarczy przekroczyć dopuszczalny limit alkoholu choćby o 0,1 promila (0,21 promila), by stracić prawo jazdy na co najmniej 6 miesięcy.

Kiedy jest stan nietrzeźwości i jaka kara dla kierowcy?

Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila we krwi, to już przestępstwo. Konsekwencje? Kodeks karny w Art. 178a § 1. 134 stanowi, że:

Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

– W obu przypadkach możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym także samochodów, gdyż sądy mogą zdecydować o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów, nie ograniczając się wyłącznie do jednostek pływających. Oznacza to, że kierując motorówką lub skuterem wodnym po alkoholu, można realnie stracić prawo jazdy na samochód – mówi dziennik.pl adwokat Kamil Gądek z kancelarii prawnej J. Chałas i Wspólnicy.

Jazda rowerem po wypiciu alkoholu to mandat do 2500 zł

Prawnik przestrzega też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł.

- Od 2015 roku zmieniły się zasady dotyczące kar za takie zachowania. Obecnie sądy najczęściej orzekają zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne (czyli np. rowerów), a nie zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych, takich jak samochody – mówi nam Gądek. - Praktyka sądowa pokazuje, że utrata prawa jazdy za jazdę rowerem po alkoholu jest obecnie rzadkością, choć nie jest całkowicie wykluczona. W sytuacjach szczególnie rażących, np. gdy rowerzysta stworzył poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, sąd może zastosować bardziej dotkliwe środki, w tym także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – wyjaśnia adwokat.

Gądek wskazuje, że w przypadku zasad dotyczących osób korzystających z hulajnóg elektrycznych obowiązują te same zasady trzeźwości, co rowerzystów. Jeśli kierujący hulajnogą elektryczną będzie znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, grozi mu mandat karny, a w sytuacjach bardziej poważnych – skierowanie sprawy do sądu.

– Jednak podobnie jak w przypadku roweru, nie skutkuje to automatyczną utratą prawa jazdy na samochód. Zakaz może zostać orzeczony tylko na pojazdy inne niż mechaniczne, choć także i tu sąd w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję o szerszym zakazie – wskazuje ekspert.

Czy można stracić prawo jazdy nie wsiadając do auta? Podsumowanie