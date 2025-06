2500 zł kary. Prawo dotyczy każdego kierowcy

Policja od samego rana 22 czerwca masowo kontroluje kierowców w całej Polsce. Skąd ta ogólnopolska akcja mobilizacji sił drogówki?

– Termin działań został nieprzypadkowo wybrany w okresie przedłużonego czerwcowego weekendu, albowiem to czas spotkań towarzyskich, podczas których spożywany jest alkohol – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Wiele osób spędzi ten czas poza domem, dlatego przemieszczając się po drogach warto zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Podczas zeszłorocznej czerwcówki ujawniliśmy 1478 nietrzeźwych kierowców, stąd nasze działania i wzmożone kontrole. Policjanci będą sprawdzać m.in. trzeźwość kierujących oraz czy nie przekraczają oni obowiązujących prędkości – wyjaśnił.

Na drogach pojawią się patrole z laserowymi miernikami prędkości z rejestracją obrazu oraz grupy SPEED w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Przypominamy, że najwyższy możliwy mandat za przekroczenie prędkości - o 71 km/h i więcej - to 2500 zł (plus 15 punktów karnych).

15 punktów i mandat 1500 zł. Kierowcy często popełniają to wykroczenie

Policjanci będą też reagować na nieprawidłowe zachowania zmotoryzowanych wobec pieszych, szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Prawo obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku zmieniło zasady i nakazuje kierowcom uważać nie tylko na pieszych na przejściu, ale także na tych, którzy dopiero wchodzą na pasy. Z kolei nowy taryfikator przewiduje drakońskie stawki mandatów.

Wyprzedzanie lub omijanie samochodu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to od dawna jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń. Jednak kierowcy po zatrzymaniu przez patrol policji często twierdzą, że nie wiedzą co zrobili źle. Taka niewiedza oznacza mandat 1500 zł, do tego na konto sprawcy trafia aż 15 punktów karnych. To samo wykroczenie w warunkach recydywy kosztuje podwójnie, czyli 3000 zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sprawa może zostać skierowana do sądu, który może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Przekroczysz limit? Stracisz samochód. 22 czerwca bez taryfy ulgowej

– Każdy, kto dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego, narażając tym samym innych na ryzyko utraty życia lub zdrowia, powinien liczyć się z surowymi konsekwencjami – ostrzegł Opas i zaapelował do kierowców o to, by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. –Osoby prowadzące pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie mogą czuć się bezkarne, bowiem prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu jest bardzo duże, a konsekwencje będą przykre, jak np. utrata prawa jazdy. Przypominam również, że w 2024 roku w życie weszła konfiskata samochodu za 1,5 promila alkoholu we krwi kierowcy – wskazał nasz rozmówca.

Ile alkoholu wypitego dzień wcześniej zostaje we krwi kierowcy?

Kierowcy powinni więc pamiętać o zjawisku tzw. nieświadomej nietrzeźwości. Zmotoryzowani często zakładają, że jeżeli wypili kilka drinków podczas wieczornej imprezy, to rano będą mogli już bezpiecznie wyruszyć w drogę. Jednak w większości przypadków wcale nie jest to tak oczywiste. Bazowanie ma samopoczuciu to błąd. Szczególnie, że według badania AlcoSense ponad 65 proc. kierujących zdecydowało się na tej podstawie prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. Jako najskuteczniejszy sposób pozbycia się promili z organizmu badani wskazali także aktywność fizyczną. Ponad 7 proc. wierzyło również w mit, że spożycie tłustego posiłku pozwoli na szybsze uzyskanie stanu trzeźwości.

– Wystarczy 250 ml podwójnego rumu z colą lub ginu z tonikiem, nieco ponad litr mocnego piwa, czy 250 ml wódki. Jeżeli kierowca spożyje taką ilość napojów alkoholowych pomiędzy 21.00 a północą, to wsiadając za kierownicę o 8.00 następnego dnia wciąż może mieć alkohol we krwi – wyjaśnia Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa AlcoSense Laboratories. – Oczywiście, jego samopoczucie może być dobre i jest to czynnik, który najczęściej skłania kierowców do wyruszenia w drogę. Warto jednak wspomnieć, że problemy z koordynacją ruchową, tak potrzebną do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, zaczynają się już od 0,3 promila. Taki kierowca potencjalnie naraża się więc nie tylko na mandat. Może stanowić realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych podróżujących – podkreślił.

Analogicznie w przypadku innych napojów alkoholowych. Wypicie 400 ml wzmocnionego wina lub 800 ml wina zwykłego albo 1,2 l koktajlu typu Aperol Spritz czy 180 ml tequili również sprawią, że alkohol będzie wykrywalny w krwi kierowcy jeszcze następnego dnia.

Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę?

Jedno piwo to około 25 g etanolu, jeden kieliszek wódki to 20 g etanolu, a w lampce (150 ml) wina jest około 18 g etanolu. Zakłada się, że na przetrawienie 30 g czystego alkoholu, ciało potrzebuje średnio 3 godzin. Czyli ile czasu po alkoholu można prowadzić?

Odpowiedź na to pytanie zna dobry alkomat. Pewniejsze będzie jednak badanie trzeźwości na komendzie policji, przy czym na taki test dla własnego dobra lepiej nie jechać samochodem.

Jaki jest limit alkoholu dla kierowców w Polsce? Kiedy stan po spożyciu alkoholu i 2500 zł kary?

W przypadku pijanych za kierownicą przepisy przewidują dwie kwalifikacje. Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) – tu mamy do czynienia z wykroczeniem. Jaka kara? Kodeks w Art. 87. stanowi, że:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy nie przewidują taryfy ulgowej. Wystarczy przekroczyć dopuszczalny limit alkoholu choćby o 0,1 promila (0,21 promila), by stracić prawo jazdy na co najmniej 6 miesięcy.

Kiedy stan nietrzeźwości i jaka kara dla kierowcy?

Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila we krwi, to już przestępstwo. Konsekwencje? Kodeks karny w Art. 178a § 1. 134 stanowi, że:

Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jazda elektryczną hulajnogą lub rowerem po wypiciu alkoholu to mandat do 2500 zł

Przedstawiciel KGP przestrzega też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł.

Ile promili po jednym piwie u mężczyzny i kobiety?

Dorosły mężczyzna ważący 80 kg, po wypiciu jednego piwa o zawartości 5 proc. alkoholu, ma w organizmie około 0,2-0,3 promila. Z kolei kobieta ważąca 60 kg po jednym piwie "wydmucha" 0,4-0,5 promila.

Ile promili ma się po winie? Kobieta "wydmucha" 0,35 promila

Z kolei przyjmując, że kieliszek wina to 100 ml (o mocy 12 proc.), to ten sam mężczyzna będzie mieć ok. 0,1 promila po ok. godzinie od spożycia. Kobieta ważąca ok. 50 kg po godzinie będzie mieć ok. 0,35 promila.

Ile promili po wódce?

Kieliszek wódki o pojemności 50 ml i stężeniu 40 proc. to 15,8 g alkoholu. 80-kilogramowy mężczyzna po godzinie "wydmucha" wynik ok. 0,15 promila. Kobieta o wadze ok. 50 kg – 0,45 promila.