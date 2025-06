Koncern Stellantis zakazuje jazdy dwoma modelami. Niebezpieczne poduszki TAKATA

Stellantis właśnie ogłosił natychmiastowe rozszerzenie na terenie całej Europy akcji obejmującej zakaz użytkowania samochodów Citroen C3 2. generacji oraz pierwszego Citroena DS3.

Koncern wskazuje, że chodzi o auta wyprodukowane w latach 2009–2019 i wyposażone w poduszki powietrzne firmy TAKATA. Nagła reakcja producenta to następstwo niedawnego wypadku we Francji.

Masz takie auto? To dostaniesz wezwanie

– Właściciele samochodów objętych akcją zostaną poinformowani o konieczności natychmiastowego zaprzestania użytkowania auta i skontaktowania się z autoryzowaną siecią dealerską w celu przeprowadzenia bezpłatnej naprawy – informują przedstawiciele koncernu. – Decyzje o objęciu samochodów przywoławczą kampanią bezpieczeństwa, a w szczególności akcją typu "stop-drive" dotyczącą zakazu użytkowania samochodu, podejmowane są na podstawie wielu czynników, takich jak specyfikacja techniczna poduszki powietrznej, wiek i sposób użytkowania samochodu, warunki klimatyczne oraz zalecenia ze strony odpowiednich organów nadzorczych – wyjaśniają.

W Polsce ponad 10 600 samochodów z wadą poduszek powietrznych kierowcy i pasażera

Z komunikatu UOKiK wynika, że w Polsce kampanią naprawczą objęto 9623 sztuk modelu Citroen C3. Z kolei w przypadku DS3 do serwisu powinno wrócić 1018 samochodów. Łączenie to ponad 10 600 potencjalnie niebezpiecznych aut. Skąd problem?

– Preparat będący propelentem użyty do produkcji poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera, może ulegać zmianom w miarę upływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. W przypadku kolizji, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony, generowanie gazu może następować szybciej niż zaprojektowano. Może to prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia – czytamy w komunikacie UOKiK.

Sprawdź numer VIN na stronie Citroena

Właściciele samochodów, których dotyczy akcja "Stop-Drive" otrzymają pismo z powiadomieniem. Użytkownicy takich samochodów mogą również samodzielnie sprawdzić, czy ich auto jest objęte akcją. Numer VIN można sprawdzić na stronie internetowej marki Citroen (link) lub kontaktując się z najbliższym autoryzowanym dilerem czy dzwoniąc na infolinię obsługi klienta 00 800 0825 1001.

Wadliwe poduszki powietrzne Takata w autach na polskich drogach

Poduszka TAKATA działała niczym granat odłamkowy. Eksploduje z tak potężną siłą, że pęka generator gazu, a ostre kawałki trafiają w pasażerów. Do takich sytuacji dochodziło podczas na pozór niegroźnych stłuczek czy wypadków. A o niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą te airbagi zrobiło się głośno w 2014 roku, po tym jak "The New York Times" opublikował szokujący raport na podstawie relacji byłego pracownika japońskiego producenta systemów bezpieczeństwa. Inżynier wyjawił, że firma świadomie zataiła wady elementów dostarczanych koncernom samochodowym. Machina śledcza ruszyła w USA. Wreszcie sprawa rozlała się także na Europę.

Dlaczego poduszki TAKATA są niebezpieczne?

Szacunki mówią, że na całym świecie problem dotyczy 19 marek motoryzacyjnych. Na czym polega wada? Eksperci Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) ustalili, że przyczyną awarii jest wilgoć, która po pewnym czasie dostaje się do systemu napełniania poduszek gazem. Z kolei śledztwo na rynku japońskim wykryło zastosowanie wadliwego materiału pirotechnicznego (spółka stosowała azotan amonu) w wybranych napełniaczach poduszek powietrznych. Do tej pory tylko w USA usterka przyczyniła się do śmierci co najmniej 27 osób, a ponad 400 zostało rannych (stan na sierpień 2024 roku wg NHTSA).