9 zmian dla kierowców. Ministerstwo wprowadza nowe prawo

Rejestracja samochodu dziś wiąże się z wyprawą do urzędu, wypełnianiem stosów papierów i kolejką do okienka wydziału komunikacji. Jednak już niebawem zarejestrowanie auta czy innego pojazdu będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało zmiany w prawie drogowym, które pomogą zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów. Nowych zasad i rozwiązań zapisanych w rządowym dokumencie jest co najmniej 9. Na co mogą liczyć zmotoryzowani? Oto szczegóły…

Samochód zarejestrujesz przez internet, czyli z telefonu czy komputera

Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w 2017 roku działa aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z nowelizacji przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu ma być możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.

– Projekt umożliwia składanie wniosku o rejestrację pojazdu środkami komunikacji elektronicznej za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji. – Rozwiązanie to ma na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli a także zniesienie konieczności gromadzenia papierowych wniosków o rejestrację przez organy rejestrujące, co przyczyni się do realizacji postulatu dotyczącego elektronicznej archiwizacji dokumentów i zmniejszy koszty po stronie organów – wyjaśniają pomysłodawcy.

Koniec z odkręcaniem tablic rejestracyjnych. Oto nowe zasady

Druga zmiana to wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady przewidują, że znika obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że nie trzeba już będzie odkręcać tablic rejestracyjnych z pojazdu, żeby pokazać je urzędnikowi w wydziale komunikacji.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort infrastruktury.

Rejestracja samochodu bez zaświadczenia o badaniu technicznym

Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane do CEPiK. Mimo to właściciel pojazdu i tak musi okazywać papierowe zaświadczenie w wydziale komunikacji. To absurdalne, stąd trzecia zmiana i przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie papierowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.

Samochód z hakiem holowniczym bez dodatkowego badania technicznego

Samochód z hakiem holowniczym? Czwarta zmiana dotyczy procedury potwierdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy. Dzięki nowym zasadom do tego ma wystarczyć, że i tu cytat: w dokumentach homologacyjnych zawarta będzie informacja o zamontowaniu takiego urządzenia sprzęgającego bez konieczności wykonywania dodatkowego badania technicznego potwierdzającego takie przystosowanie i przedkładania go w organie rejestrującym.

Jaki przebieg? Urząd sprawdzi historię auta z Niemiec czy innego kraju UE

Koniec z kręceniem liczników i oszukiwaniem na przebiegu auta? Piąta nowość umożliwi wydziałom komunikacji pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego kraju. Z kolei organy rejestrujące innych państw UE będą mogły pobierać dane pojazdów zarejestrowanych z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nic się nie ukryje.

Szósta zmiana to doprecyzowanie dnia od którego liczony jest termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, odziedziczonego w spadku, a także w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Z nowelizacji wynika, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu

Nowelizacja doprecyzuje także przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Siódma zmiana także ucieszy kierowców. Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już obowiązywał w przypadku, kiedy pojazd zostanie skradziony albo nastąpi udokumentowana trwała i zupełna utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".

Uproszczone zostaną procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu jego wywozu za granicę. Nowy właściciel pojazdu niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować pojazd w urzędzie właściwym dla miejsca ego zakupu. Dziewiąta zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.