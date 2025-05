Lexus z rekordowym wzrostem sprzedaży w Polsce. Hybrydy i SUV-y znikają w ciemno

Lexus w 2025 rok wjeżdża z 40 proc. wzrostem sprzedaży w Polsce. W pierwszym kwartale kierowcy kupili 6068 samochodów tego japońskiego producenta, a jego udział w rynku premium wzrósł do ponad 13 proc. Przy czym niemal 100 proc. osób wybrało napędy hybrydowe, PHEV lub w 100 proc. elektryczne. Lexusy mają szczególne wzięcie wśród klientów indywidualnych. Marka jest dla nich wyborem numer 1 w klasie premium (22 proc. udziału w rynku). Od stycznia do kwietnia co trzeci samochód tej firmy był zarejestrowany przez osobę prywatną (2019 sztuk).

Reklama

Koniem pociągowym biznesu Japończyków w Polsce są crossovery i SUV-y. Najpopularniejszym modelem jest NX – sprzedało się już ponad 2900 sztuk tego auta. Skąd takie wzięcie?

Lexus NX spala 4,2 l na 100 km i 70 proc. czasu jeździ na prądzie

Lexus stawia na atrakcyjny design i sportowe wrażenia z jazdy. Metamorfozę japońskiego producenta rozpoczął właśnie NX drugiej generacji. Agresywna stylistyka pociągnęła za sobą cyfryzację, a ta rozlała się na kolejne modele. Szybkie multimedia teraz są powszechnie stosowane w całej gamie marki. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV i odniósł sukces.

Reklama

Polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje hybrydy plug-in pod względem zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji Lexus Link+. Okazuje się, że do tej pory zarejestrowane w systemie Lexusy NX 450h+ pokonały ponad 40 mln km, w tym 52 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł blisko 70 proc. Średnie zużycie paliwa na tym dystansie wyniosło 4,2 l/100 km.

Lexus NX z hybrydą plug-in - jaki silnik, moc i osiągi?

Napęd Lexusa NX 450h+ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX - jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jednak czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+: z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Lexus NX 450h+, czyli różnice w przyspieszeniu i elastyczności

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s. Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ to szybka hybryda plug-in. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części pluginowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 350h to SUV z klasyczną hybryda. Jakie spalanie i przyspieszenie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę (bez dodatkowej wtyczki) to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Ile kosztuje Lexus NX? Teraz taniej o 42 200 zł. Cena i gwarancja na 10 lat

Lexus NX jest dostępny w dwóch hybrydowych wariantach - NX 350h i NX 450h+. Do wyboru przewidziano sześć wersji wyposażenia – Elegance, Business, Prestige, F SPORT, Overtrail i Omotenashi. Co wybrać? Od 2 do 7 czerwca japońska marka organizuje dni otwarte, można pójść, przejechać się i zdecydować. Za ile?

Teraz najwięcej można zyskać decydując się na Lexusa NX 450h+ w wersji Prestige. Auto z napędem 4x4 kosztuje od 275 400 zł, czyli o 42 200 zł mniej niż na metce – czyli cena jest na poziomie przednionapędowego NX 350h przed obniżką. NX 450h+ Prestige w standardzie oferuje dwustrefową klimatyzację z jonizatorem powietrza Nanoe X, podgrzewaną kierownicę, przednie fotele z elektryczną regulacją, kamerę cofania, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika sterowaną ruchem nogi, system multimedialny Lexus Link Connect z nawigacją w chmurze, a także pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3.

Lexus NX jest chroniony 3-letnią gwarancją podstawową i 5-letnią ochrona napędu hybrydowego. Wystarczy jednak dokonywać corocznych przeglądów w autoryzowanym serwisie, by gwarancja producenta trwała przez 10 lat lub 185 000 km. Lexus Relax to program do którego przystąpić można również po zakupie używanego auta tej japońskiej marki, nieobjętego gwarancją producenta.

Lexus NX - dane techniczne, wymiary, silnik, pojemność bagażnika