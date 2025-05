SEAT notuje świetną sprzedaż. Cena czyni cuda

SEAT przeżywa drugą młodość i wyrasta na nową gwiazdę rynku motoryzacyjnego. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Hiszpański producent w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedał 146 700 samochodów i notuje wzrost rok do roku o prawie 6 proc.

– Wzrost liczby dostaw pojazdów – będący efektem największej w historii ofensywy modelowej marki CUPRA oraz znaczących inwestycji w badania i rozwój – potwierdza skuteczność naszej długoterminowej strategii – mówi Markus Haupt, pełniący obowiązki CEO SEAT i CUPRA. – Cła importowe Unii Europejskiej na model CUPRA Tavascan negatywnie wpłynęły na nasz zysk operacyjny i rentowność sprzedaży w pierwszym kwartale, jednak ściśle współpracujemy z Komisją Europejską, aby znaleźć rozwiązanie – dodał.

SEAT tnie ceny w Polsce. To cios w konkurencję z Chin?

Podczas kiedy w Barcelonie szukają rozwiązania, nad Wisłą polski oddział SEAT-a zmienił strategię i najnowsze cenniki imponują kwotami, których na próżno szukać u rywali. Czy to cios w konkurencję z Chin? Z pewnością dzięki tej decyzji kierowcy zyskali alternatywę w postaci dopracowanych i niedrogich samochodów. Ostrzejsza konkurencja wymusiła również wyższe rabaty podczas wyprzedaży. Przykładu nie trzeba szukać daleko. W ofercie właśnie pojawił się Seat Leon z nowymi cennikami. Na co można liczyć?

Seat Leon już z nowymi cennikami. Jest z czego wybierać

Błyszczące reflektory LED, metalizowany lakier Desire Red, nawet 19-calowe alufelgi, ostro prowadzona linia boczna karoserii z charakterystycznymi przetłoczeniami i zgrabny tył. Seat Leon mimo 5-letniego stażu na rynku to ciągle jeden z niewielu samochodów, który wzrokiem odprowadza się do zakrętu.

W kabinie wzorowa praktyczność opakowana w komfort. Kierowca ma przed sobą wirtualny zestaw wskaźników, który można niemal dowolnie konfigurować. Obsługa stacji multimedialnej także jest intuicyjna. Obszerne wnętrze gwarantuje wygodę rodzinnych podróży. Bagażnik w zależności od nadwozia zapewni od 380 l (hatchback 5d) i 620 l pojemności w kombi (Sportstourer).

Jak jeździ Seat Leon?

Hiszpański kompakt wykorzystuje platformę MQB, na której powstaje także Skoda Octavia, VW Golf czy Audi A3. Z całego zestawu to właśnie Leon od pierwszych metrów zdradza chęć do aktywnej, dynamicznej jazdy. Kiedy szosa zaczyna skręcać zaskoczy lekkością prowadzenia i zwinnością. Jeśli ktoś szuka kompaktu, który wywołuje uśmiech w trakcie jazdy, to Leona nie można pominąć. Układ kierowniczy reaguje z precyzją i czytelnie informuje o tym, co dzieje się na styku kół i nawierzchni. Ile kosztuje hiszpański temperament?

Nowy Seat Leon kosztuje od 98 100 zł. Jakie wyposażenie?

Seat Leon hatchback w wersji Style kosztuje teraz od 98 100 zł (101 300 zł kombi). To samochód z silnikiem benzynowym 1.5 TSI/115 KM i 6-biegową skrzynią manualną. Na liście wyposażenia jest m.in.:

automatyczna klimatyzacja trzystrefowa,

odświeżony MediaSystem+ z 8,25-calowym ekranem dotykowym,

światła LED do jazdy dziennej,

tempomat z systemem rozpoznawania zmęczenia,

czujniki zmierzchu i deszczu.

Seat Leon 1.5 TSI czy 2.0 TDI? Jakie spalanie? Takiego silnika w chińskich autach nie dostaniesz

Zmodyfikowana gama silników obejmuje również napęd benzynowy 1.5 TSI/150 KM (6 biegów) i hybrydy mHEV 1.5 eTSI/115 lub 150 KM DSG (7 biegów). Leon oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI o mocy 115 KM lub 150 KM (kombi) to najlepszy kompromis między przyzwoitymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. 150-konny Seat Leon 2.0 TDI od 0 do 100 km/h przyspieszy w 8,6 sekundy, przy średnim spalaniu na poziomie 4,7 l/100 km.

Seat Leon z napędem hybrydowym to aż 204 KM mocy

Seat Leon w bogatszej wersji FR to już m.in. wirtualny kokpit z kolorowym ekranem TFT (rozdzielczość 10,25 cala), pełne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami tylnych świateł, aktywny tempomat ACC z systemem rozpoznawania zmęczenia oraz nagłośnienie BeatsAudio.

Tak skonfigurowany Seat Leon FR z silnikiem 1.5 TSI/150 KM i 6-biegową przekładnią manualną kosztuje od 110 700 zł. Alternatywnie można wybrać auto z miękką hybryda mHEV 1.5 eTSI o mocy 150 KM 7DSG lub hybrydę plug-in 1.5 e-HYBRID o mocy 204 KM 6DSG.