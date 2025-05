Wybory prezydenckie. Takimi autami jeżdżą kandydaci

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już 18 maja. Polacy powędrują do lokali wyborczych, a urny zapełnią się kartami z nazwiskami kandydatów. Choć ci, którzy ubiegają się o fotel prezydencki nie muszą składać oświadczeń majątkowych, większość mocnych pretendentów do najwyższego urzędu to parlamentarzyści, a w ich przypadku takie oświadczenie jest już konieczne. Zajrzeliśmy w dokumenty i sprawdziliśmy, czym jeżdżą m.in. Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen, Magdalena Biejat i Adrian Zandberg.

Który z czołowych kandydatów ma najstarszy samochód? Kto jeździ najdroższymi autami? U kogo w garażu parkuje auto "dla ludu"? Czego o tych pojazdach możemy dowiedzieć się z raportu CARFAX? Oto szczegóły...

Rafał Trzaskowski ma 14-letnie Volvo

Prowadzący w sondażach Rafał Trzaskowski ma najstarszy samochód w całym zestawieniu. Od lat w jego garażu parkuje Volvo XC70 z 2011 roku. Z danych CARFAX wynika, że takie nastoletnie kombi należy do rzadkich samochodów - w bazie znajduje się zaledwie 6,7 tys. takich aut. Średni przebieg statystycznego Volvo XC70 z 2011 r. to 255 tys. km. Ile wart jest samochód urzędującego prezydenta Warszawy? Za ten model z rocznika 2011 trzeba zapłacić średnio około 40 tys. złotych. Kwoty ofertowe wahają się od 35 do 60 tys. złotych. Co w garażu prezydenta Warszawy robi wiekowe kombi z silnikiem Diesla? Rafał Trzaskowski w udzielonym jakiś czas temu wywiadzie wprost mówił, że chętnie zmieni swój samochód na bardziej ekologiczny model. Lepiej się pospieszyć - auto głowy ratusza już niebawem nie wjedzie do stołecznej strefy czystego transportu...

Zdecydowanie nowszym i droższym Volvo jeździ Sławomir Mentzen. Prawicowy kandydat wybrał XC90 - największego SUV-a szwedzkiej marki. Polityk z Torunia w swoim oświadczeniu majątkowym wskazał na "prawo do korzystania" z pojazdu, co może oznaczać, że finansuje je leasingiem bądź wynajmem długoterminowym. Volvo XC90 z 2022 roku jest najmłodszym pojazdem w zestawieniu. Bezpieczny SUV ze Szwecji to w przypadku kandydata Konfederacji całkiem ciekawy wybór. Znane z ekologii, bezpieczeństwa i elektronicznego ograniczenia prędkości do 180 km/h Volvo to jedno z dwóch aut, o których wspomina oświadczenie Mentzena. Polityk ma też prawo do korzystania z Mercedesa Klasy E Coupe, również z 2022 roku. Oba samochody mogą być warte około 200-300 tys. złotych każdy.

Lewica wybiera auta dla ludu

Najpopularniejszymi samochodami jeżdżą przedstawiciele lewicy. Zarówno Adrian Zandberg jak i Magdalena Biejat poruszają się kompaktowymi przebojami. Współprzewodniczący partii Razem jeździ Fordem Focusem. W bazie danych CARFAX, obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce, znajduje się aż 437 tys. egzemplarzy tego modelu, w tym 11,8 tys. z tego samego rocznika. Wartość takiego Focusa to około 45-50 tys. złotych.

Samochodem o rok starszym, ale wartym mniej więcej tyle samo jeździ Magdalena Biejat. Kandydatka lewicy w swoim oświadczeniu z 2023 roku wskazała, że jeździ Toyotą Auris z 2017 roku. Przeciętna Toyota Auris z tego rocznika ma na liczniku 126 tys. km. Jak wynika z danych CARFAX, w przypadku tego auta odnotowano najwyższy odsetek pojazdów, które mają w swojej historii jakieś uszkodzenia – aż 71 proc. Nie wiadomo, czy parlamentarzystka jeździ hybrydą, czy Aurisem w spalinowym wariancie. W 2017 roku obie wersje były oferowane równolegle i obie cieszyły się już sporym powodzeniem wśród klientów.

Co z pozostałymi kandydatami?

Czołówka stawia więc na auta popularnych marek - na próżno szukać drogich egzotyków, sportowych bestii czy po prostu większych niespodzianek. Co z pozostałymi kandydatami z sondażowych czołówek? Szymon Hołownia, według oświadczenia majątkowego z kwietnia 2024 r., nie ma samochodu, natomiast aktualne oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego nie jest publicznie dostępne - nie wiadomo czy popierany przez PiS kandydat posiada choć jeden samochód.